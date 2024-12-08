Пьянич и Мусаев — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Факелом», Акинфеев остался в запасе

Тамерлан Мусаев Фото: globallookpress.com
«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Мертенс, Марков, Каштанов.
Запасные: Беленов, Брызгалов, Божин, Мастерной, Дзион, Щетинин, Багамаев, Ивлев, Симонов, Моцпан, Багателия, Гиоргобиани.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Обляков, Кисляк, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.
Запасные: Акинфеев, Боков, Агапов, Лукин, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Глебов, Гайич, Яковлев, Шуманский, Койта.
Матч «Факел» — ЦСКА пройдет 8 декабря в Воронеже, начало — в 16:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.