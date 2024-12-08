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    «Факел» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ «Факел» — ЦСКА

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    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич
    «Факел» и ЦСКА сыграют между собой в матче 18-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Факел»

    «Факел» набрал 14 очков в 17-ти матчах, расположившись на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 2 победы, 8 ничьих и 7 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 11:24.

    Воронежцы проиграли лишь один из восьми последних матчей, при этом шесть из них завершились вничью. В двух крайних турах команда Дмитрия Пятибратова поделила очки сначала с московским, а затем с махачкалинским «Динамо» — 1:1 и 0:0 соответственно.

    ЦСКА

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    ЦСКА с 28 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ по итогам 17-ти туров. Армейцы одержали 8 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, забив 27 голов и пропустив 14 раз в свои ворота.

    Команда Николича одержала одну победу в пяти последних матчах РПЛ. Тремя турами ранее в Самаре были обыграны «Крылья Советов» — 2:1. После этого армейцы уступили на своем поле «Ростову» (1:2), а затем также дома спаслись от поражения в матче с «Рубином» (2:2), уступая 0:2 по ходу встречи.

    Личные встречи

    В матче первого круга в Москве команды так и не смогли забить друг другу — 0:0. Всего в 11-ти очных встречах на счету ЦСКА 5 побед, «Факел» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Факел» — ЦСКА с коэффициентом 1.97.

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