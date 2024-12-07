ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба забил победный гол в ворота «Зенита»Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки
  • 00:54
    • Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Жирону» в Примере
  • 22:25
    • «Манчестер Юнайтед» уступил дома «Ноттингему»
  • 21:59
    • «Ювентус» совершил камбэк и сыграл вничью с «Болоньей»
    Все новости спорта

    Семак — о поражении «Зенита»: Пропускаем легко, а голы нам даются тяжело

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Акрон
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура российской Премьер-лиги против «Акрона» (1:2).

    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак — главный тренер «Зенита»

    «К сожалению, проиграли сегодня. Вторая домашняя игра и два поражения, конечно, настроение не добавляют. По игре, думаю, похожа на предыдущий матч, очень легко пропустили — ошибка в обороне, навес, подбор, удар. Второй гол — передача на фланг, навес, удар, гол. Наверное, почти все подходы, которые были — даже моментами их не назовешь — футболисты "Акрона" реализовали.

    Что касается нас, я думаю, что старались, но этого было недостаточно, чтобы сегодня победить. Моменты создавали, но нужно забивать. Самое важное не то, сколько ты владеешь мячом, сколько моментов создаешь, а сколько ты забиваешь и счет на табло. К большому сожалению для нас, пропускаем легко, а голы нам даются тяжело. И их недостаточно для победы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

  • Невероятно! «Акрон» вместе с Дзюбой уложили «Зенит» на лопатки
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на сенсационную победу «Акрона» в матче против «Зенита»
  • Вчера

    • После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с ЦСКА 2-го марта 2025-го года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Локомотив» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Смогут ли «Химки» навязать борьбу «бело-голубым»?
  • «Динамо» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Арсенал» продолжит свою победную серию?
  • «Фулхэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 8 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Фулхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Факел — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры