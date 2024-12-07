«Зенит» — «Акрон»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 18-го тура российской Премьер-лигисенсационно уступил на своем поле- 1:2.

Все мячи были забиты до перерыва. На 10-й минуте тольяттинцев вывел вперед полузащитник Стефан Лончар.

Через 11 минут «Зенит» смог отыграться после точного удара Андрея Мостового, ему ассистировал Густаво Мантуан.

На 40-й минуте Артем Дзюба замкнул передачу Роберто Фернандеса и принес победу «Акрону» вперед.

На 55-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Кирилл Данилин. Но даже в меньшинстве «Акрон» смог выстоять и одержать победу.

Календарь и таблица РПЛ

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Акрон 1:2 Голы: 0:1 Стефан Лонча (10'), 1:1 Андрей Мостовой (21'), 1:2 Артём Дзюба (40'), : (70'), : (90+9') Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Кирилл Данилин, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Дмитрий Пестряков, Артём Дзюба

«Зенит» пока на первом месте с 39 очками. «Акрон» (22) идет девятым.