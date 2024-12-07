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    Дзюба принес «Акрону» победу над «Зенитом» в РПЛ

    «Зенит» — «Акрон»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 18-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» сенсационно уступил на своем поле «Акрону» - 1:2.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Все мячи были забиты до перерыва. На 10-й минуте тольяттинцев вывел вперед полузащитник Стефан Лончар.

    Через 11 минут «Зенит» смог отыграться после точного удара Андрея Мостового, ему ассистировал Густаво Мантуан.

    На 40-й минуте Артем Дзюба замкнул передачу Роберто Фернандеса и принес победу «Акрону» вперед.

    На 55-й минуте за две желтые карточки был удален полузащитник гостей Кирилл Данилин. Но даже в меньшинстве «Акрон» смог выстоять и одержать победу.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Акрон 1:2
    Голы: 0:1 Стефан Лонча (10'), 1:1 Андрей Мостовой (21'), 1:2 Артём Дзюба (40'), : (70'), : (90+9') Зенит: Евгений Латышонок, Нино, Дуглас Сантос, Густаво Мантуан, Вильмар Барриос, Вендел, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Родриго, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Акрон: Александр Васютин, Родриго Эсковаль, Роберто Фернандес, Марат Таймуразович Бокоев, Максим Кузьмин, Алекса Джурашович, Кирилл Данилин, Стефан Лонча, Владимир Хубулов, Дмитрий Пестряков, Артём Дзюба

    «Зенит» пока на первом месте с 39 очками. «Акрон» (22) идет девятым.

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