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    «Пари НН» может расширить полномочия Романцева

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    Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о возможном расширений полномочий консультанта клуба Олега Романцева.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    «Олег Иванович как был, так и остается советником нашего генерального директора по некоторым вопросам. Когда возникают какие‑то вопросы, он приезжает.

    Мы высоко ценим его вклад в российский футбол. Нам стоит подумать, как более широко использовать его богатый опыт, который у него есть.

    Больше интегрировать его в систему нашей молодежи и академии. Он — золотое время нашего футбола.

    Он человек футбольный, его привлекает то, что происходит на поле. Ему больше по душе истории с обучением и коммуницированием, академией. Если проявится желание самого Романцева, нам стоит пообщаться по этому вопросу.

    Участвовал ли как‑то Олег Иванович в обсуждении кандидатуры Гончаренко? Нет, это внутренняя история. Его мнения мы не спрашивали. Опирались больше на свою экспертизу.

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    • Готов ли клуб предложить ему официальную должность? Она и так у него официальная, вопрос в функционале. Олег Иванович приходил при других людях, но он человек другого масштаба. Если он будет готов, будет прекрасно интегрировать его внутрь, насколько позволит ему время и возможности.

    Я ещё с ним не говорил на эту тему, но от лица клуба скажу, что это было бы прекрасно», — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров.

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