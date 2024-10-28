«Пари НН» может расширить полномочия Романцева

Спортивный директор «Пари НН»высказался о возможном расширений полномочий консультанта клуба

«Олег Иванович как был, так и остается советником нашего генерального директора по некоторым вопросам. Когда возникают какие‑то вопросы, он приезжает.

Мы высоко ценим его вклад в российский футбол. Нам стоит подумать, как более широко использовать его богатый опыт, который у него есть.

Больше интегрировать его в систему нашей молодежи и академии. Он — золотое время нашего футбола.

Он человек футбольный, его привлекает то, что происходит на поле. Ему больше по душе истории с обучением и коммуницированием, академией. Если проявится желание самого Романцева, нам стоит пообщаться по этому вопросу.

Участвовал ли как‑то Олег Иванович в обсуждении кандидатуры Гончаренко? Нет, это внутренняя история. Его мнения мы не спрашивали. Опирались больше на свою экспертизу.

Готов ли клуб предложить ему официальную должность? Она и так у него официальная, вопрос в функционале. Олег Иванович приходил при других людях, но он человек другого масштаба. Если он будет готов, будет прекрасно интегрировать его внутрь, насколько позволит ему время и возможности.

Я ещё с ним не говорил на эту тему, но от лица клуба скажу, что это было бы прекрасно», — приводит слова Удальцова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров.