«Рубин» — «Динамо» Москва: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составыМосква на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Фамейе, Мукба.

«Динамо» Москва: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Динамо» — на 5-й позиции (20).