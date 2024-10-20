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    • «Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч РПЛ
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    «Рубин» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч РПЛ

    «Рубин» — «Динамо» Москва: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Динамо» Москва на матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо»

    «Рубин»: Ставер, Кабутов, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Чумич, Ходжа, Фамейе, Мукба.

    «Динамо» Москва: Лунёв, Бальбуэна, Фернандес, Маричаль, Фомин, Кутицкий, Чавес, Бителло, Тюкавин, Нгамалё, Артур Гомес.

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  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 20-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Следите за ходом поединка — тут.

    После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе. «Динамо» — на 5-й позиции (20).

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