Рубин
Динамо
«Рубин»
Турнирное положение: Команда выступает довольно уверенно на старте, занимая 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе после 11-и туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров чемпионата на 5 баллов.
На своем поле казанцы выступает не очень уверенно, набрав 7 очков дома из 18-и возможных. «Рубин» занимает 8-е место в лиге по этому показателю.
Рубин — Динамо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Ахмат» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого «Рубин» проиграл «Факелу» (0:1) в Кубке России.
В последних 5-и матчах во всех турнирах казанская команда выиграла только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. В одной из встреч «Рубин» проиграл «Зениту» (0:2).
Состояние команды: Казанцы хорошо идет по чемпионату, вполне возможно «Рубин» будет претендовать на 5-ку лидеров по итогам сезона, но для этого необходимо стабильно набирать очки.
У команды есть нападающий, который способен помочь победить. Мирлинд Даку забил 6 голов и сделал 2 ассиста за 11 встреч в нынешнем сезоне, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
«Динамо»
Турнирное положение: Команда выпала из 3-ки лидеров в РПЛ. После 11-и туров «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 20-ю очками в активе, отставая от 3-й позиции на 7 баллов.
К тому же, «бело-голубые» занимают 5-е место в лиге по результативность, забив за 11 встреч 19 голов при 12-и пропущенных. У команды также есть кому забивать.
Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Динамо» проиграло ЦСКА со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте. До этого команда уступила «Спартаку» (2:3).
За последние 5 матчей во всех турнирах «Динамо» по 2 раза проиграло и выиграло, а также однажды сыграло вничью. В этих встречах команда забила 8 голов при 9-и пропущенных.
Состояние команды: «Динамо» потеряло довольно много очков, проигрывая или играя вничью. К тому же, «бело-голубые» проиграли все матчи московского дерби против ЦСКА и «Спартака» в последнее время.
В последней очной встрече «Динамо» обыграло «Рубин» со счетом 1:0, единственный гол в этом матче забил Константин Тюкавин. Получится ли повторить этот результат? Большой вопрос...
Прогноз Сергея Юрана
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, в
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Статистика для ставок
- За последние 7 матчей во всех турнирах «Рубин» выиграл только 1 раз
- «Динамо» проиграло 2 последних матча
- «Рубин» ни разу не обыграл «Динамо» в последних 5-и очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.02, победа «Рубина» — 3.75, ничья — 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.97 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» сможет взломать оборону «Рубина», забить пару голов и победить.
Ставка: Победа «Динамо» за 2.02.
Прогноз: «Динамо» точно забьет парочку голов в предстоящем матче.
Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 1.95.