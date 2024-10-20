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    «Рубин» — «Динамо». Ставка (к. 2.02) и прогноз на РПЛ 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Динамо»
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    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо»
    В рамках 12-го тура российской Премьер-лиге «Рубин» на своем поле примет московское «Динамо». Поединок пройдет 20 октября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Динамо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Октября 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:00 Динамо

    Динамо

  • Москва
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    «Рубин»

    Турнирное положение: Команда выступает довольно уверенно на старте, занимая 7-е место в таблице с 15-ю очками в активе после 11-и туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров чемпионата на 5 баллов.

    На своем поле казанцы выступает не очень уверенно, набрав 7 очков дома из 18-и возможных. «Рубин» занимает 8-е место в лиге по этому показателю.

    Рубин — Динамо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшем поединке команда обыграла «Ахмат» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. До этого «Рубин» проиграл «Факелу» (0:1) в Кубке России.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах казанская команда выиграла только 1 раз, а также по 2 раза проиграла и сыграла вничью. В одной из встреч «Рубин» проиграл «Зениту» (0:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Состояние команды: Казанцы хорошо идет по чемпионату, вполне возможно «Рубин» будет претендовать на 5-ку лидеров по итогам сезона, но для этого необходимо стабильно набирать очки.

    У команды есть нападающий, который способен помочь победить. Мирлинд Даку забил 6 голов и сделал 2 ассиста за 11 встреч в нынешнем сезоне, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Динамо»

    Турнирное положение: Команда выпала из 3-ки лидеров в РПЛ. После 11-и туров «Динамо» занимает 5-е место в таблице с 20-ю очками в активе, отставая от 3-й позиции на 7 баллов.

    К тому же, «бело-голубые» занимают 5-е место в лиге по результативность, забив за 11 встреч 19 голов при 12-и пропущенных. У команды также есть кому забивать.

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  • 10/10/2024

    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Динамо» проиграло ЦСКА со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 89-й минуте. До этого команда уступила «Спартаку» (2:3).

    За последние 5 матчей во всех турнирах «Динамо» по 2 раза проиграло и выиграло, а также однажды сыграло вничью. В этих встречах команда забила 8 голов при 9-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Динамо» потеряло довольно много очков, проигрывая или играя вничью. К тому же, «бело-голубые» проиграли все матчи московского дерби против ЦСКА и «Спартака» в последнее время.

    В последней очной встрече «Динамо» обыграло «Рубин» со счетом 1:0, единственный гол в этом матче забил Константин Тюкавин. Получится ли повторить этот результат? Большой вопрос...

    Прогноз Сергея Юрана

    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран, в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, высказался о состоянии московского «Динамо» перед матчем против «Рубина»:

  • «Динамо» всегда «проседает», когда группа игроков уезжает в сборные. Тут ничего нового. Как правило, первый матч после этого очень невнятно выглядит. Марцел Личка сильно перетасует привычный состав? Он не впервые в этой ситуации, от нее и оттолкнется. На сборников рассчитывать здесь сложно — где-то на замену, во втором тайме. Но в любом случае 8-9 человек игроков основы даже в такой ситуации должны играть.
  • Сергей Юран

    • Полный разбор самых интересных матчей 12-го тура российской Премьер-лиги от Сергея Юрана и Евгения Бушманова можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • За последние 7 матчей во всех турнирах «Рубин» выиграл только 1 раз

    • «Динамо» проиграло 2 последних матча

    • «Рубин» ни разу не обыграл «Динамо» в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.02, победа «Рубина» — 3.75, ничья — 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Динамо» сможет взломать оборону «Рубина», забить пару голов и победить.

    Ставка: Победа «Динамо» за 2.02.

    Прогноз: «Динамо» точно забьет парочку голов в предстоящем матче.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Динамо» 1.5 больше за 1.95.

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    «Рубин» — «Динамо»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Динамо» набрать очки в Казани?
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