ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон КордобаРПЛ. «Зенит» одолел «Оренбург», «Краснодар» сыграет с «Химками», «Динамо» и ЦСКА выявят сильнейшего в дерби
  • 18:28
    • «Зенит» минимально победил «Оренбург»
  • 18:09
    • «Спартак» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч РПЛ
  • 18:07
    • Даку выйдет в стартовом составе «Рубина» на матч РПЛ с «Ахматом»
  • 16:43
    • «Пари НН» уволил Илича
  • 16:33
    • Гол Жоты принес «Ливерпулю» победу в матче с «Кристал Пэлас»
    Все новости спорта

    Капитан «Пари НН» об увольнении Илича: Это часть работы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород
    Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук поделился мнением об уходе Саши Илича с поста главного тренера нижегородской команды.

    Кирилл Гоцук — капитан «Пари НН»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Гоцук — капитан «Пари НН»

    «Я удивился, потому что сегодня был положительный результат. Мы профессионалы, это решение руководства, нам остаётся только принять его. Будем готовиться к следующему туру.

    Саше огромное спасибо. Большой тренер, большой игрок. То, что он ушёл, — это часть работы», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

  • РПЛ. «Краснодар» и «Локомотив» возглавили чемпионат
  • Итоги 10-го тура чемпионата России по футболу
  • 01/10/2024

    • После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 11-е место с 11-ю очками в активе. Напомним, что сегодня, 5-го октября нижегородцы сыграли вничью с «Акроном» (2:2).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Алекс Перейра продолжит править в полутяжелом весе UFC?
  • Перейра — Раунтри. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Монако» не отпустит «ПСЖ» в отрыв
  • «Ренн» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 6 октября
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Завтра в 07:25
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краснодар — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры