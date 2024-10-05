Капитан «Пари НН» об увольнении Илича: Это часть работы

Защитникподелился мнением об уходес поста главного тренера нижегородской команды.

«Я удивился, потому что сегодня был положительный результат. Мы профессионалы, это решение руководства, нам остаётся только принять его. Будем готовиться к следующему туру.

Саше огромное спасибо. Большой тренер, большой игрок. То, что он ушёл, — это часть работы», — приводит слова Гоцука «Матч ТВ».

После 11-и туров в российской Премьер-лиге «Пари НН» занимает 11-е место с 11-ю очками в активе. Напомним, что сегодня, 5-го октября нижегородцы сыграли вничью с «Акроном» (2:2).