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    «Пари НН» ушел от поражения в матче с «Акроном»

    «Акрон» — «Пари НН»: счет матча 2:2, обзор голов

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    В матче 11-го тура российской Премьер-лиги тольяттинский «Акрон» упустил победу в матче с «Пари НН», пропустив в компенсированное время. Итоговый счет 2:2.

    Зе Турбо
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    Зе Турбо

    На 40-й минуте с передачи Стефана Лончара отличился нападающий хозяев Беншимоль.

    На 47-й гости отыгрались после гола Свена Карича.

    Через 16 минут «Акрон» снова вышел вперед, Лончар к голевой передаче добавил забитый мяч.

    Но на 90+4-й минуте «Пари НН» смог уйти от поражения после гола Зе Турбо.

    Календарь и таблица РПЛ

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Пари НН 2:2
    Голы: 1:0 Benchimol (40'), 1:1 Karic S. (47'), 2:1 Loncar S. (63'), 2:2 Зе Турбо (90+4') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Артём Дзюба, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S., Benchimol Пари НН: Никита Медведев, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Кирилл Боженов, Валерий Царукян, Александр Трошечкин, Хуан Мануэль Боселли, Karic S., Vedernikov D., Glazer D., Ozegovic O. Предупреждение: Glazer D. (17')

    После этого матча у «Акрона» стало 12 очков, он пока восьмой. «Пари НН» с 11 очками на 11-й позиции.

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