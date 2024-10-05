«Акрон» — «Пари НН»: счет матча 2:2, обзор голов

На 40-й минуте с передачи Стефана Лончара отличился нападающий хозяев Беншимоль.
На 47-й гости отыгрались после гола Свена Карича.
Через 16 минут «Акрон» снова вышел вперед, Лончар к голевой передаче добавил забитый мяч.
Но на 90+4-й минуте «Пари НН» смог уйти от поражения после гола Зе Турбо.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Акрон — Пари НН 2:2
Голы: 1:0 Benchimol (40'), 1:1 Karic S. (47'), 2:1 Loncar S. (63'), 2:2 Зе Турбо (90+4') Акрон: Пауло Витор, Сергей Волков, Роберто Фернандес, Максим Кузьмин, Кирилл Данилин, Константин Савичев, Артём Дзюба, Escoval R., Djurasovic A., Loncar S., Benchimol Пари НН: Никита Медведев, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Кирилл Боженов, Валерий Царукян, Александр Трошечкин, Хуан Мануэль Боселли, Karic S., Vedernikov D., Glazer D., Ozegovic O. Предупреждение: Glazer D. (17')
После этого матча у «Акрона» стало 12 очков, он пока восьмой. «Пари НН» с 11 очками на 11-й позиции.