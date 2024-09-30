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    «Атлетико» выдал болельщику пожизненный бан после инцидента в матче с «Реалом»

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    Мадридский «Атлетико» заявил, что выдал пожизненный бан болельщику, который является зачинщиком беспорядка на игре 8-го тура испанской Примеры против «Реала».

    Тибо Куртуа — голкипер «Реала»
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    Тибо Куртуа — голкипер «Реала»

    «Клуб решил навсегда запретить посещение матчей человеку, который был идентифицирован полицией в сотрудничестве с нашим отделом безопасности и участвовал в бросании предметов во время дерби. Мы продолжаем сотрудничать с полицией для выявления остальных участников, которые также получат пожизненную дисквалификацию, как только будут найдены.

    В ближайшее время мы внесём в наши внутренние правила запрет на использование любых предметов или элементов одежды для сокрытия личности», — цитирует заявление «Атлетико» As.

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    • Напомним, что матч между «Атлетико» и «Реалом» был приостановлен на 15-й минуте из-за беспорядков. Болельщики кидались предметами во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.

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