«Атлетико» выдал болельщику пожизненный бан после инцидента в матче с «Реалом»

Мадридскийзаявил, что выдал пожизненный бан болельщику, который является зачинщиком беспорядка на игре 8-го тура испанской Примеры против

«Клуб решил навсегда запретить посещение матчей человеку, который был идентифицирован полицией в сотрудничестве с нашим отделом безопасности и участвовал в бросании предметов во время дерби. Мы продолжаем сотрудничать с полицией для выявления остальных участников, которые также получат пожизненную дисквалификацию, как только будут найдены.

В ближайшее время мы внесём в наши внутренние правила запрет на использование любых предметов или элементов одежды для сокрытия личности», — цитирует заявление «Атлетико» As.

Напомним, что матч между «Атлетико» и «Реалом» был приостановлен на 15-й минуте из-за беспорядков. Болельщики кидались предметами во вратаря «сливочных» Тибо Куртуа.