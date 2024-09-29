«Атлетико» и «Реал» сыграют между в рамках 8-го тура чемпионата Испании. Следить за ходом мадридского дерби можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Атлетико»

«Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков в 7-ми матчах. На счету мадридской команды четыре победы и три ничьи при разнице забитых и пропущенных мячей 11:3.

В крайнем туре подопечные Диего Симеоне играли в гостях против «Сельты». Мадридцы вырвали победу благодаря голу Хулиана Альвареса на 90-й минуте — 1:0.

До этого «Атлетико» потерял очки в гостевом матче с «Райо Вальекано» (1:1), а еще ранее мадридцы удачно стартовали в Лиге Чемпионов, одержав волевую победу над «Лейпцигом» (2:1).

«Реал»

«Реал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. На счету «сливочных» 17 очков в 7-ми матчах — 5 побед и 2 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 16:5.

«Реал» набрал 12 из 12-ти очков в 4-х последних матчах. Последовательно были обыграны «Бетис» (2:0), «Реал Сосьедад» (2:0), «Эспаньол» (4:1) и «Алавес» (3:2).

В Лиге Чемпионов мадридцы также начали с победы. Матч первого тура против «Штутгарта» завершился со счетом 3:1 в пользу «Реала».

Личные встречи

В прошлом сезоне Ла Лиги «Атлетико» дома обыграл соперника со счетом 3:1, а на «Сантьяго Бернабеу» была зафиксирована ничья (1:1).

В 10-ти последних встречах на счету «Реала» 4 победы, «Атлетико» оказался сильнее в 3-х случаях и трижды команды не смогли выявить победителя.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» с коэффициентом 3.45.