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    «Атлетико» сможет сдержать «Реал»

    Атлетико — Реал Мадрид: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 3.45. 29.09.2024

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    Антуан Гризманн — нападающий «Атлетико»
    29 сентября в рамках 8-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетико» и «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Сентября 2024 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 22:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
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    «Атлетико»

    Турнирное положение: Команда занимает 3-е место в таблице Примеры с 15-ю очками в активе после 7-и туров. «Атлетико» отстает от 1-й позиции на 6 пунктов.

    К слову, на своем поле «матрасники» выступают довольно уверенно, потеряв только 2 очка, но для того, чтобы претендовать на лидерство в Примере необходимо брать максимум.

    Атлетико — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Сельту» со счетом 1:0, забив победный гол на 90-й минуте. Матчем ранее «матрасники» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (1:1).

    «Атлетико» еще не проиграл ни одного официального матча в нынешнем сезоне. Команда выиграла 5 матчей и трижды сыграла вничью. В последних 3-х встречах «Атлетико» забил 4 гола при 2-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграет: Сесар Аспиликуэта (травма).

    Состояние команды: «Атлетико» очень хорош в нынешнем сезоне, но команда еще не встречалась ни с «Реалом», ни с «Барселоной». Самым сильным соперником «матрасников» был «Лейпциг» (2:1) в Лиге чемпионов.

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн хорошо стартовал в нынешнем сезоне. Форвард забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 7-и встречах Примеры.

    «Реал»

    Турнирное положение: Команда традиционно ведет борьбу с «Барселоной» за 1-е место в Примере и пока уступает. «Реал» занимает 2-е место в таблице с 17-ю баллами в активе, отставая от «сине-гранатовых» на 4 балла.

    Команда уже успела потерять 1 балл на чужом поле, набрав 5 очков из 6-и возможных. К тому же, в последнее время «Реал» стабильно побеждает.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Примеры «сливочные» обыграли «Алавес» со счетом 3:2, а до этого разгромили «Эспаньол» (4:1). К тому же, «Реал» одолел «Штутгарт» (3:1) в рамках Лиги чемпионов.

    У «сливочных» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает 5 матчей подряд. За этот период «Реал» забил 14 голов при 4-х пропущенных.

    Не сыграют: Дани Себальос, Брахим Диас и Килиан Мбаппе (у всех — травмы).

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    Состояние команды: В последнее время «Реал» очень хорошо, но пока неизвестно, как команда сыграет в предстоящем матче без Килиана Мбаппе, который получил травму.

    «Сливочным» не просто даются матчи против «Атлетико». В последних 5-и очных встречах «Реал» обыграл «матрасников» только 1 раз в рамках дополнительного времени Суперкубка Испании.

    Статистика для ставок

    • У «Реала» продолжается победная серия из 5-и матчей

    • «Атлетико» еще не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне

    • «Реал» обыгрывал «Атлетико» только 1 раз в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.45, а победа «Атлетико» — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.05.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Реал» не сможет обыграть «Атлетико» и в этот раз.

    Ставка: Ничья за 3.45.

    Прогноз: «Атлетико» попытается сдержать атакующие порывы «Реала». Прогнозируем низовой поединок.

    Ставка: Тотал 2.5 меньше за 2.05.

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    «Атлетико» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» сможет сдержать «Реал»
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