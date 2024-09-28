Холанн — в стартовом составе «Ман Сити» на матч с «Ньюкаслом», Де Брейне не попал в заявку

назвали стартовые составы на матч шестого тура английской Премьер-лиги.

Лидер «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне из-за травмы не попал в заявку на эту игру.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Холл, Берн, Д. Мерфи, Тонали, Бруно Гимарайнс, Барнс, Гордон, Жоэлинтон.

Запасные: Дубравка, Крафт, Осула, Ливраменто, Альмирон, Келли, Уиллок, Лонгстафф, А. Мерфи.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Льюис, Ковачич, Гюндоган, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Запасные: Ортега Морено, Карсон, Стоунс, Доку, Савио, Нунес, Фоден, Макэйти.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» пройдет 28 сентября, начало — в 14:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.