Ньюкасл
Манчестер Сити
«Ньюкасл»
Турнирное положение: «Ньюкасл» набрал 10 очков в пяти турах и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Последние матчи: в прошлую субботу «Ньюкасл» проиграл на поле «Фулхэма» со счетом 1:3.
Ньюкасл — Манчестер Сити: коэффициенты букмекеров
Еще в двух сентябрьских матчах «сороки» одержали победы над «Тоттенхэмом» и «Вулверхэмптоном».
Не сыграют: Свен Ботман, Каллум Уилсон, Льюис Мили и Джамал Лассельс.
Состояние команды: несмотря на недавнее поражение от «Фулхэма», все равно можно сказать, что «Ньюкасл» в полном порядке. Понятно, что это не претендент на чемпионский титул, но бороться за место в топ-6 команда Эдди Хау вполне способна.
При этом есть ощущение, что «Ньюкасл» только набирает обороты. Ну и также надо учитывать, что «сороки» опасны, прежде всего, на своем поле.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» по-прежнему единолично возглавляет таблицу АПЛ, набрав в пяти матчах 13 очков.
Последние матчи: ранее на этой неделе наполовину резервный состав «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд» (2:1) и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги.
Но перед этим было сразу две ничьи — с миланским «Интером» (0:0) в Лиге чемпионов и с «Арсеналом» (2:2) в рамках АПЛ.
Не сыграют: ближайший матч и не только точно пропустят Родри, Оскар Бобб и Натан Аке. Возможно, к предстоящей игре успеет восстановиться Кевин Де Брейне.
Состояние команды: до прошлого воскресенья у «Манчестер Сити» всё было хорошо — побеждали, лидировали, много забивали и т.д. Но проблема совсем не в том, что «горожане» потеряли очки в матче с «Арсеналом».
К сожалению, в этой игре получил серьезную травму Родри, системообразующий игрок в команде Пепа Гвардиолы. Испанец в этом сезоне больше не сыграет, и для «Сити» это может обернуться настоящей катастрофой.
В общем, вполне вероятно, что в ближайших матчах Гвардиола будет экспериментировать. Он в этом плане настоящий мастер, но именно отсутствие Родри может загнать в тупик даже одного из лучших тренеров мира.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Ман Сити» выиграл три из четырех матчей против «Ньюкаслом». Исключением стала январская встреча в Кубке лиги — «сороки» обыграли команду Гвардиолы на своем поле со счетом 1:0
- С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия «Ньюкасла» на своем поле в рамках АПЛ составляет уже 10 матчей (шесть побед и четыре ничьих)
- Только в одном из шести матчей с участием «Ньюкасла» в этом сезоне не зашла ставка на «обе забьют»
- «Манчестер Сити» пока ни разу не проигрывал в этом сезоне
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 4.95, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Манчестер Сити» — за 1.61.
Прогноз: сложно будет «Сити» против физически мощного «Ньюкасла». Более того, рискнем предположить, что действующий чемпион снова потеряет очки.
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В прошлом сезоне «Манчестер Сити» буквально страдал во всех матчах против «Ньюкасла». Предстоящая встреча не станет исключением.
Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» или ничья за 2.38.
Прогноз: в недавних матчах «Ман Сити» по разным причинам не лучшим образом проводил первые таймы. У «горожан» уже четыре пропущенных мяча до перерыва.
Ставка: «Ньюкасл» забьет в первом тайме за 2.30.