Зе Турбо: Такие команды, как «Локомотив» наказывают, когда ты совершаешь ошибки

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче 9-го тура РПЛ против(1:3).

«Считаю, что начали матч мы хорошо, но такие большие команды, как "Локомотив" наказывают, когда ты совершаешь ошибки. Так и случилось.

Лично я не могу сказать, что сыграл сегодня хорошо. Схема с тремя нападающими — это тренерское решение. Со своей стороны понимаю, что сыграл не очень хорошо. Продолжу работу для достижения лучших результатов», — передает слова Зе Турбо Чемпионат.

После этого матча «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Оренбурга» 27-го сентября.