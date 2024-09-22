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    Зе Турбо: Такие команды, как «Локомотив» наказывают, когда ты совершаешь ошибки

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    Нападающий «Пари НН» Зе Турбо высказался о поражении своей команды в матче 9-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

    Зе Турбо — игрок «Пари НН»
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    Зе Турбо — игрок «Пари НН»

    «Считаю, что начали матч мы хорошо, но такие большие команды, как "Локомотив" наказывают, когда ты совершаешь ошибки. Так и случилось.

    Лично я не могу сказать, что сыграл сегодня хорошо. Схема с тремя нападающими — это тренерское решение. Со своей стороны понимаю, что сыграл не очень хорошо. Продолжу работу для достижения лучших результатов», — передает слова Зе Турбо Чемпионат.

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    • После этого матча «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 7-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Оренбурга» 27-го сентября.

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