«Пари НН» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

В 9-м туре РПЛ нижегородскийпотерпел поражение на своем поле от московскогосо счетом 1:3.

На 20-й минуте счет открыл нападающий гостей Дмитрий Воробьев.

Через шесть минут аргентинец Хуан Боселли забил ответный мяч.

Железнодорожники вышли вперед на 65-й минуте после точного удара Алексея Батракова.

А через девять минут молодой хавбек оформил дубль.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Локомотив 1:3 Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (20'), 1:1 Хуан Мануэль Боселли (26'), 1:2 Алексей Батраков (65'), 1:3 Алексей Батраков (74') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Никита Каккоев, Александр Мухин, Маттео Стаматов, Александр Эктов, Николай Калинский, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли, Ticic L., Ozegovic O. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Предупреждения: Никита Каккоев (38'), Дмитрий Воробьёв (43'), Эдгар Севикян (54'), Хуан Мануэль Боселли (63'), Александр Сильянов (81')

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» с 21 очками на третьей строчке, а «Пари НН» (7) — 12-й.