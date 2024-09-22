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    «Пари НН» проиграл дома «Локомотиву»

    «Пари НН» — «Локомотив»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В 9-м туре РПЛ нижегородский «Пари НН» потерпел поражение на своем поле от московского «Локомотива» со счетом 1:3.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    На 20-й минуте счет открыл нападающий гостей Дмитрий Воробьев.

    Через шесть минут аргентинец Хуан Боселли забил ответный мяч.

    Железнодорожники вышли вперед на 65-й минуте после точного удара Алексея Батракова.

    А через девять минут молодой хавбек оформил дубль.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Пари НН — Локомотив 1:3
    Голы: 0:1 Дмитрий Воробьёв (20'), 1:1 Хуан Мануэль Боселли (26'), 1:2 Алексей Батраков (65'), 1:3 Алексей Батраков (74') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Никита Каккоев, Александр Мухин, Маттео Стаматов, Александр Эктов, Николай Калинский, Зе Турбо, Хуан Мануэль Боселли, Ticic L., Ozegovic O. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Александр Сильянов, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Дмитрий Воробьёв, Montes C. Предупреждения: Никита Каккоев (38'), Дмитрий Воробьёв (43'), Эдгар Севикян (54'), Хуан Мануэль Боселли (63'), Александр Сильянов (81')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» с 21 очками на третьей строчке, а «Пари НН» (7) — 12-й.

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