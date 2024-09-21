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    «Спартак»9-й тур РПЛ. Кечинов ставит на «Спартак», Тарханов видит игру в столичном дерби равной
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    Кордоба выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч РПЛ с «Акроном»

    «Акрон» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

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    Стали известны стартовые составы «Акрона» и «Краснодара» на матч 9-го тура российской Премьер-лиги.

    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»
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    Джон Кордоба — нападающий «Краснодара»

    «Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

  • 9-й тур РПЛ. Кечинов ставит на «Спартак», Тарханов видит игру в столичном дерби равной
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    • Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го сентября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 8-и туров РПЛ «Акрон» занимает 11-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (18).

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