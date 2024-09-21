«Акрон» — «Краснодар»: составы, коэффициенты, прогноз

Стали известны стартовые составына матч 9-го тура российской Премьер-лиги.

«Акрон»: Васютин, Савичев, Фернандес, Эсковаль, Витор, Кузьмин, Бакаев, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Матч между этими командами состоится сегодня, 21-го сентября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 8-и туров РПЛ «Акрон» занимает 11-е место в таблице с 8-ю очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (18).