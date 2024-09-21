21 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Краснодар». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: после 8 туров «Акрон» в таблице РПЛ располагается на 11-м месте с 8 очками, что неплохо для дебютанта турнира.

Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Заурбека Тедеева разгромила на своем поле «Химки» со счетом 3:0. Первый тайм проходил с преимуществом соперника, но забивали хозяева, а после перерыва игра выровнялась и «Акрон» довел матч до нужного результата.

Ранее была победа в Кубке России над «Акроном» (2:0) и ничья в гостях в чемпионате с «Ахматом» (0:0).

Не сыграют: давно травмирован Галоян.

Состояние команды: постепенно «Акрон» сыгрывается после значительных изменений в межсезонье и становится все более цельной командой. В полузащите очень уверенно смотрится черногорец Лончар, который дирижует атаками тольяттинцев и раздает классные передачи. На флажке был куплен Дзюба, который точно скажет свое веское слово.

«Краснодар»

Турнирное положение: сейчас «Краснодар» идет на второй строчке в таблице РПЛ с 18 очками и на два отстает от лидера «Зенита».

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в 8-м туре РПЛ «быки» на своем поле смогли обыграть «Ростов» со счетом 2:0. Команда Мурада Мусаева не была сильнее в этой встрече, но смогла реализовать все свои моменты в отличие от соперника. Дублем отметился Сперцян.

До этого в Кубке России «Краснодар» потерпел поражение от ЦСКА (0:2) и разгромил в РПЛ в гостях «Локомотив» (3:0).

Не сыграют: травмирован Лукас Фассон.

Состояние команды: в этом сезоне «Краснодар» играет довольно прагматично и очень мало пропускает, хотя моментов у ворот Агкацева всегда предостаточно. Зато в атаке «Краснодар» создает не так много, как раньше, но при этом реализация на высоте.

Статистика для ставок

В 2023 году команды сыграли единственный матч в истории в Кубке России. Тогда основное время завершилось 0:0, а по пенальти был сильнее «Краснодар»

После 8 матчей в РПЛ у «быков» 18 очков и разница 11-3

У «Акрона» 8 очков и 10-13

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 5,10, а на «Краснодар» — 1,73, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

Прогноз: «Акрон» точно не будет играть от обороны, а будет пытаться играть с позиции силы в этом матче, как и на протяжении всего этого сезона. «Краснодару» как фавориту тоже нельзя играть «вторым номером», поэтому должен быть открытый футбол. Хотя команда Мусаева очень мало пропускает, моменты у ее ворот будут, ну и про джокера Дзюбу не стоит забывать.

Ставка: обе забьют за 2,0.

Прогноз: также можно чуть усилить ставку, немного рискнув.

Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,75.