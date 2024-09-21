Акрон
Краснодар
«Акрон»
Турнирное положение: после 8 туров «Акрон» в таблице РПЛ располагается на 11-м месте с 8 очками, что неплохо для дебютанта турнира.
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Заурбека Тедеева разгромила на своем поле «Химки» со счетом 3:0. Первый тайм проходил с преимуществом соперника, но забивали хозяева, а после перерыва игра выровнялась и «Акрон» довел матч до нужного результата.
Акрон — Краснодар: коэффициенты букмекеров
Ранее была победа в Кубке России над «Акроном» (2:0) и ничья в гостях в чемпионате с «Ахматом» (0:0).
Не сыграют: давно травмирован Галоян.
Состояние команды: постепенно «Акрон» сыгрывается после значительных изменений в межсезонье и становится все более цельной командой. В полузащите очень уверенно смотрится черногорец Лончар, который дирижует атаками тольяттинцев и раздает классные передачи. На флажке был куплен Дзюба, который точно скажет свое веское слово.
«Краснодар»
Турнирное положение: сейчас «Краснодар» идет на второй строчке в таблице РПЛ с 18 очками и на два отстает от лидера «Зенита».
Последние матчи: в 8-м туре РПЛ «быки» на своем поле смогли обыграть «Ростов» со счетом 2:0. Команда Мурада Мусаева не была сильнее в этой встрече, но смогла реализовать все свои моменты в отличие от соперника. Дублем отметился Сперцян.
До этого в Кубке России «Краснодар» потерпел поражение от ЦСКА (0:2) и разгромил в РПЛ в гостях «Локомотив» (3:0).
Не сыграют: травмирован Лукас Фассон.
Состояние команды: в этом сезоне «Краснодар» играет довольно прагматично и очень мало пропускает, хотя моментов у ворот Агкацева всегда предостаточно. Зато в атаке «Краснодар» создает не так много, как раньше, но при этом реализация на высоте.
Статистика для ставок
- В 2023 году команды сыграли единственный матч в истории в Кубке России. Тогда основное время завершилось 0:0, а по пенальти был сильнее «Краснодар»
- После 8 матчей в РПЛ у «быков» 18 очков и разница 11-3
- У «Акрона» 8 очков и 10-13
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 5,10, а на «Краснодар» — 1,73, ничью букмекеры оценивают в 4,0.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.
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Прогноз: «Акрон» точно не будет играть от обороны, а будет пытаться играть с позиции силы в этом матче, как и на протяжении всего этого сезона. «Краснодару» как фавориту тоже нельзя играть «вторым номером», поэтому должен быть открытый футбол. Хотя команда Мусаева очень мало пропускает, моменты у ее ворот будут, ну и про джокера Дзюбу не стоит забывать.
Ставка: обе забьют за 2,0.
Прогноз: также можно чуть усилить ставку, немного рискнув.
Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,75.