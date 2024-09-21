22:00Монако — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин Ямаль и Рафинья«Монако» — «Барселона». Онлайн Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ Флориан Виртц«Фейеноорд» — «Байер» 0:4. Онлайн
  • 21:58
    • СКА одержал волевую победу над «Сочи»
  • 21:53
    • ЦСКА с минимальным счетом победил «Витязь»
  • 21:36
    • «Фейенорд» разгромно уступил «Байеру» в ЛЧ
  • 21:22
    • «Ак Барс» разгромил «Барыс» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    «Акрон» даст бой на своем поле

    «Акрон» — «Краснодар». Ставка (к. 2.0) и прогноз на чемпионат России 21 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Краснодар»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба уже дебютировал за «Акрон»
    21 сентября в 9-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Акрон» и «Краснодар». Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Сентября 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 14:00 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: после 8 туров «Акрон» в таблице РПЛ располагается на 11-м месте с 8 очками, что неплохо для дебютанта турнира.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата команда Заурбека Тедеева разгромила на своем поле «Химки» со счетом 3:0. Первый тайм проходил с преимуществом соперника, но забивали хозяева, а после перерыва игра выровнялась и «Акрон» довел матч до нужного результата.

    Акрон — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа в Кубке России над «Акроном» (2:0) и ничья в гостях в чемпионате с «Ахматом» (0:0).

  • Снова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ
  • Два футбольных ветерана нашли пристанище в чемпионате России
  • Сегодня

    • Не сыграют: давно травмирован Галоян.

    Состояние команды: постепенно «Акрон» сыгрывается после значительных изменений в межсезонье и становится все более цельной командой. В полузащите очень уверенно смотрится черногорец Лончар, который дирижует атаками тольяттинцев и раздает классные передачи. На флажке был куплен Дзюба, который точно скажет свое веское слово.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: сейчас «Краснодар» идет на второй строчке в таблице РПЛ с 18 очками и на два отстает от лидера «Зенита».

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 8-м туре РПЛ «быки» на своем поле смогли обыграть «Ростов» со счетом 2:0. Команда Мурада Мусаева не была сильнее в этой встрече, но смогла реализовать все свои моменты в отличие от соперника. Дублем отметился Сперцян.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    До этого в Кубке России «Краснодар» потерпел поражение от ЦСКА (0:2) и разгромил в РПЛ в гостях «Локомотив» (3:0).

    Не сыграют: травмирован Лукас Фассон.

    Состояние команды: в этом сезоне «Краснодар» играет довольно прагматично и очень мало пропускает, хотя моментов у ворот Агкацева всегда предостаточно. Зато в атаке «Краснодар» создает не так много, как раньше, но при этом реализация на высоте.

    Статистика для ставок

    • В 2023 году команды сыграли единственный матч в истории в Кубке России. Тогда основное время завершилось 0:0, а по пенальти был сильнее «Краснодар»

    • После 8 матчей в РПЛ у «быков» 18 очков и разница 11-3

    • У «Акрона» 8 очков и 10-13

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Акрона» дают 5,10, а на «Краснодар» — 1,73, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,85, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,02.

    Прогноз: «Акрон» точно не будет играть от обороны, а будет пытаться играть с позиции силы в этом матче, как и на протяжении всего этого сезона. «Краснодару» как фавориту тоже нельзя играть «вторым номером», поэтому должен быть открытый футбол. Хотя команда Мусаева очень мало пропускает, моменты у ее ворот будут, ну и про джокера Дзюбу не стоит забывать.

    Ставка: обе забьют за 2,0.

    Прогноз: также можно чуть усилить ставку, немного рискнув.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аталанта — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.32
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брест — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Фламенго — Пеньяроль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шнайдер — Костюк
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Машарова — Зигемунд
  • Теннис
  • Завтра в 06:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Качмазов — Даниэль
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кудерметова — Аддад Майа
  • Теннис
  • Завтра в 08:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Кукушкин — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 08:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Касаткина — Радукану
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  3.63
  • Прогноз на матч Адмирал — Динамо М
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Рууд — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Акрон» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 21.09.2024. Прогнозы на футбол. «Акрон» даст бой на своем поле
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры