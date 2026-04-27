28 апреля в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Дамак». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Хиляль — Дамак с коэффициентом для ставки за 2.46.
«Аль-Хиляль»
Турнирное положение: «Аль-Хиляль» бьется за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Аль-Хиляль» на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хиляль» в серии пенальти уступил «Аль-Садду».
До того команда учинила разгром «Аль-Холуду» (6:0). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Аль-Хиляль» разжился лишь двумя викториями. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Состояние команды: «Аль-Хиляль» нынче выглядит прилично. Команда не проигрывает еще с минувшего лета.
Причем «Аль-Хиляль» традиционно удачно противостоит «Дамаку». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.
«Дамак»
Турнирное положение: «Рыцари Юга» еще сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Дамак» на 3 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рыцари Юга» одолели «Аль-Ахдуд» (2:0).
До того команда не уступила «Аль-Кадисии» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла «Аль-Ахли» (0:3).
При этом «Дамак» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Рыцари Юга» нынче находятся на подъеме. Команда не уступила в двух последних поединках.
При этом «Дамак» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и «Аль-Хиляль» команда не обыгрывает уже 5 лет.
В этом поединке «рыцари Юга» явно будут действовать с оглядкой на тылы. Команду вполне устроит даже заработанный балл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Хиляль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.30, а победа оппонента — в скромные 13.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 3.28.
Прогноз: «Рыцари Юга» бьются за сохранение прописки в элите, и явно будут всеми силами сдерживать атаки местного гранда.
Ставка: «Дамак» не проиграет в 1 тайме за 2.46.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 3.28
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Рыцари Юга» весной заметно прибавили в плане результатов
- «Дамак» не проигрывает 2 матча кряду
- «Аль-Хиляль» победил только один раз в четырех последних поединках
- «Аль-Хиляль» уже 5 лет не проигрывает «Дамаку»
- «Аль-Хиляль» может не успеть отойти от досадного вылета из Азиатской Лиги чемпионов