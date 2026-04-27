прогноз на матч чемпионата Саудовской Аравии, ставка за 2.46

28 апреля в 30-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Хиляль» и «Дамак». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Аль-Хиляль — Дамак с коэффициентом для ставки за 2.46.

«Аль-Хиляль»

Турнирное положение: «Аль-Хиляль» бьется за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Аль-Хиляль» на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем 3 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аль-Хиляль» в серии пенальти уступил «Аль-Садду».

До того команда учинила разгром «Аль-Холуду» (6:0). А вот поединок с «Аль-Таавуном» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Аль-Хиляль» разжился лишь двумя викториями. В этих поединках команда забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Хиляль» нынче выглядит прилично. Команда не проигрывает еще с минувшего лета.

Причем «Аль-Хиляль» традиционно удачно противостоит «Дамаку». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

«Дамак»

Турнирное положение: «Рыцари Юга» еще сражаются за выживание в элитном дивизионе. Команда пребывает на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Дамак» на 3 очка опережает зону вылета. При этом команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Рыцари Юга» одолели «Аль-Ахдуд» (2:0).

До того команда не уступила «Аль-Кадисии» (1:1). А вот чуть ранее она по всем статьям проиграла «Аль-Ахли» (0:3).

При этом «Дамак» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Рыцари Юга» нынче находятся на подъеме. Команда не уступила в двух последних поединках.

При этом «Дамак» в среднем пропускает реже 2 мячей за матч. Да и «Аль-Хиляль» команда не обыгрывает уже 5 лет.

В этом поединке «рыцари Юга» явно будут действовать с оглядкой на тылы. Команду вполне устроит даже заработанный балл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Аль-Хиляль» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.30, а победа оппонента — в скромные 13.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.25 и 3.28.

Прогноз: «Рыцари Юга» бьются за сохранение прописки в элите, и явно будут всеми силами сдерживать атаки местного гранда.

2.46 «Дамак» не проиграет в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.46 на матч «Аль-Хиляль» — «Дамак» принесёт чистый выигрыш 1460₽, общая выплата — 2460₽

Ставка: «Дамак» не проиграет в 1 тайме за 2.46.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют меньше трех мячей.

3.28 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.28 на матч «Аль-Хиляль» — «Дамак» позволит вывести на карту выигрыш 2280₽, общая выплата — 3280₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 3.28

