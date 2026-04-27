прогноз на матч чемпионата Узбекистана

28 апреля в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Пахтакор» и «Насаф». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Пахтакор — Насаф с коэффициентом для ставки за 3.40.

«Пахтакор»

Турнирное положение: «Пахтакор» борется за чемпионский титул. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Пахтакор» имеет поровну очков с лидером. А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Пахтакор» одолел «Бухару» (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение самаркандскому «Динамо» (4:2). Да и поединок с «Машъалом» завершился успехом (2:1).

В пяти своих последних матчах «Пахтакор» победил 5 раз. В этих поединках команда забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Пахтакор» нынче находится в шикарных кондициях. Команда победила в шести своих последних матчах.

Причем «Пахтакор» традиционно сложно противостоит «Насафу». В последних пяти очных поединках команда победила один раз при одной коллизии.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» сражается за медали чемпионата. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Насаф» на 7 очков отстает от тройки лидеров. При этом команда в среднем забивает гол за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Насаф» уступил ташкентскому «Локомотиву» (2:3).

До того команда потерпела поражение от ферганского «Нефтчи» (1:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Бухарой» (1:1).

При этом «Насаф» в 5 своих последних поединках одержал одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Насаф» нынче выглядит не лучшим образом. Команда уступила дважды кряду.

При этом «Насаф» имеет не столь надежные тылы. Пропускает команда в среднем аккурат гол за матч.

Команда неудачно выступает на полях соперников. В четырех выездных поединках добыто лишь пять зачетных баллов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Пахтакор» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.48, а победа оппонента — в скромные 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с чуточку разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: «Пахтакор» стремится запрыгнуть на вершину таблицы, к тому же проводит весьма продуктивный отрезок.

3.40 Фора «Пахтакора» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Пахтакор» — «Насаф» позволит вывести на карту выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Фора «Пахтакора» -1.5 за 3.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

2.04 Обе не забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Пахтакор» — «Насаф» позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Пять причин, почему ставка зайдет