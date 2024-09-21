«Акрон» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в рамках 9-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 8 очков в 8-ми матчах. На счету команды из Тольятти 2 победы, 2 ничьи и 4 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 10:13.

Подопечные Заура Тедеева не пропустили в двух последних матчах РПЛ, заработав четыре очка. Сначала «Акрон» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (0:0), а в крайнем туре одержал крупную победу над «Химками» (3:0).

В середине этой недели тольяттинцы успешно провели матч Кубка России с «Факелом», обыграв воронежцев на своем поле со счетом 2:0. Эта победа позволила «Акрону» досрочно выйти в плей-офф.

«Краснодар»

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 18 очков в 8-ми турах. «Быки» ни разу не проиграли, одержав 5 побед при 3-х ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 11:3.

Команда под руководством Мурада Мусаева одержала три сухие победы подряд в РПЛ. После минимальной виктории над московским «Динамо» в гостях (1:0) краснодарский клуб также на выезде разгромил «Локомотив» (3:0), а в крайнем туре уверенно переиграл «Ростов» на домашней арене — 2:0.

На этой неделе прервалась одиннадцатиматчевая беспроигрышная серия «Краснодара» во всех турнирах. «Быки» встречались в гостях с ЦСКА в рамках группового этапа Кубка России и уступили сопернику со счетом 0:2.

Личные встречи

Команды встречались между собой в мае прошлого года в полуфинале Пути регионов Кубка России. «Краснодар» прошел дальше благодаря победе в серии послематчевых пенальти.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Краснодар» с коэффициентом 2.00.