Кривцов отстранен от первой команды «Краснодара» после несогласованного интервью

Никита Кривцов Фото: globallookpress.com
По информации Sport24, «Краснодар» временно отстранил Кривцова от первой команды за несогласованное с клубом интервью.
«Кривцов отправлен в дубль "Краснодара" в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.
Игрок должен пропустить матч с "Ростовым", после чего его вернут обратно в главную команду», — сказал источник издания.
По всей видимости, речь об интервью журналиста Нобеля Арустамяна с Кривцовым и другими российскими футболистами.
Transfermarkt оценивает стоимость Кривцова в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ семь матчей и забил один гол.
Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдет 14 сентября, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.