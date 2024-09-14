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    • Кривцов отстранен от первой команды «Краснодара» после несогласованного интервью
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    Кривцов отстранен от первой команды «Краснодара» после несогласованного интервью

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    Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов не сыграет против «Ростова» в восьмом туре РПЛ.

    Никита Кривцов
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    Никита Кривцов

    По информации Sport24, «Краснодар» временно отстранил Кривцова от первой команды за несогласованное с клубом интервью.

    «Кривцов отправлен в дубль "Краснодара" в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.

    Игрок должен пропустить матч с "Ростовым", после чего его вернут обратно в главную команду», — сказал источник издания.

    По всей видимости, речь об интервью журналиста Нобеля Арустамяна с Кривцовым и другими российскими футболистами.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Кривцова в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ семь матчей и забил один гол.

    Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдет 14 сентября, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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