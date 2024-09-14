Кривцов отстранен от первой команды «Краснодара» после несогласованного интервью

Полузащитник «Краснодара»не сыграет против «Ростова» в восьмом туре РПЛ.

По информации Sport24, «Краснодар» временно отстранил Кривцова от первой команды за несогласованное с клубом интервью.

«Кривцов отправлен в дубль "Краснодара" в воспитательных целях. Это временная мера за несогласованное интервью с клубом.

Игрок должен пропустить матч с "Ростовым", после чего его вернут обратно в главную команду», — сказал источник издания.

По всей видимости, речь об интервью журналиста Нобеля Арустамяна с Кривцовым и другими российскими футболистами.

Transfermarkt оценивает стоимость Кривцова в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ семь матчей и забил один гол.

Матч «Краснодар» — «Ростов» пройдет 14 сентября, начало — в 19:00 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.