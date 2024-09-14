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    «Краснодар» не оставит шансов «Ростову»

    Краснодар — Ростов: прогноз на матч 14/09/2024 с коэффициентом для ставки 2.95

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Ростов»
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    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодара»
    14 сентября в рамках 8-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Ростов». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Сентября 2024 года

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    «Краснодар»

    Турнирное положение: Нет сомнений в то, что «быки» будут бороться за чемпионство в нынешнем сезоне. После 7-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе.

    Команда Мурада Мусаев отстает от «Зенита» лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди. Несмотря на это, «Краснодар» уже потерял 2 очка на своем поле, занимая по этому показателю 6-ю строчку в лиге.

    Краснодар — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «быки» обыграли на чужом поле «Локомотив» со счетом 3:0, а до этого одолели «Пари НН» (1:0) в рамках Кубка России.

    У «Краснодара» продолжается победная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда забила 10 голов, пропустив при этом всего 2 мяча.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграют: Джон Кордоба (красная карточка), Кайо и Александр Кокшаров (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Лидер «Краснодара» Джон Кордоба не сможет помочь своей команде в предстоящем матче, который предстоит провести против довольно сильного «Ростова».

    Несмотря на это, у команды есть еще один яркий нападающий, который может забивать и отдавать. Роналдо отметился 4 голами и 2 ассистами в 7-и встречах нынешнего сезона, занимая 4-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Подопечные Валерия Карпина также выдали отличный старт, занимая 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю баллами в копилке. «Ростов» отстает от 3-ки лидеров лишь на 4 пункта.

    Стоит отметить, что команда занимает лишь 12-ю строчку в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 3 очка на чужом поле из 9-и возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Ростов» разгромил «Факел» со счетом 4:1. Матчем ранее команда одолела «Оренбург» (1:0), забив победный гол на 83-й минуте.

    «Ростов» выдает отличный отрезок, выиграв 4 матча из 5-и последних с 1-м поражением. За этот период команда забила 13 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграет: Алексей Миронов (травма).

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    Состояние команды: Судя по последним матчам «Ростов» — в полном порядке. Команда Валерия Карпина отлично справляется со своими соперниками, но впереди у ростовчан грозный «Краснодар».

    В последней очной встрече в рамках РПЛ «Ростов» обыграл своего соперника со счетом 2:1. Смогут ли на сей раз подопечные Валерия Карпина обыграть «быков»? Большой вопрос...

    Комментарий Сергея Кирьякова

    «Потеря Кордобы? Да в первых матчах его не было видно. Но Смолов сегодня, при всем при том, объективно слабее все же. В "Ростове" ребята тоже не на рынке торговали. Южное дерби. Многое будет зависеть от судейства. Кордоба умеет продавливать, чего Федя в сегодняшнем состоянии делать не может».

    Полный прогноз эксперта на предстоящий поединок можно посмотреть по этой ссылке.

    Статистика для ставок

    • У «Краснодара» продолжается победная серия, которая насчитывает 6 матчей подряд

    • В последних 5-и встречах «быки» пропустили только 1 гол

    • «Ростов» проиграл только 1 раз в последних 5-и матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.70, а победа «Ростова» — в 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: Учитывая отличную оборону «Краснодара» в последних матчах можно предположить, что «Ростов» не забьет ни одного гола в предстоящем поединке.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ростова» 0.5 меньше за 2.95.

    Прогноз: Прогнозируем победу «Краснодара». Команда попытается обойти «Зенит» в борьбе за 1-е место.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 1.97.

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    «Краснодар» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.95), статистика, коэффициенты матча 14.09.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» не оставит шансов «Ростову»
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