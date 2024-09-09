Кривцов: Лучше не стать чемпионом России, чем перейти в «Зенит»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Россиизаявил, что у него нет желания играть за

Кривцов ответил на вопрос «Перейти в "Зенит" или никогда не стать чемпионом с другими командами?».

«Наверное, не стать чемпионом. Хочется играть. Сколько Волков игр сыграл в "Зените"? Чтобы попасть в "Зенит", ты должен быть на голову сильнее тех бразильцев, которых "Зенит" покупает, чтобы играть в составе.

Если ты не сильнее их, то нечего переходить туда. А если ты сильнее их, то нечего переходить в "Зенит" в принципе. Ты можешь поехать в Европу играть.

"Краснодар" также покупает иностранных футболистов. Тот же самый Алонсо, когда был Крыховяк, Кабелла, Вильена, Вандерсон.

Чемпионами не стали, но все равно. Допустим, когда я приходил, я не понимал, как они не стали чемпионами.

Когда я пришел в команду, и первые мои тренировки были, даже тот же самый квадрат — там Реми ставит корпус, что у него нельзя мяч забрать… Я не понимал, как "Краснодар" не может выиграть чемпионство с такими футболистами», — сказал Пиняев в интервью Нобелю Арустамяну.

Календарь и таблица РПЛ

Transfermarkt оценивает стоимость Кривцова в 3,5 миллиона евро. В текущем сезоне он провел в РПЛ семь матчей и забил один гол.