Новичок АПЛ «Ипсвич» на своем поле сыграет против «Ливерпуля» в рамках 1-го тура чемпионата Англии сезона 2024/2025. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ипсвич»

«Ипсвич» вышел в АПЛ впервые за 22 года. В прошлом сезоне команда из одноименного города заняла второе место в Чемпионшипе и получила прямую путевку на повышение.

Подопечные Кирана Маккенны отстали от первого «Лестера» всего на один балл, набрав итоговые 96 очков в 46-ти матчах. «Ипсвич» одержал 28 побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

В межсезонье команда приняла участие в четырех товарищеских матчах, показав хорошие результаты. Так «Ипсвич» с одинаковым счетом 1:0 обыграл «Шахтер», «Хоффенхайм» и «Ниццу», но проиграл «Фортуне» (1:2).

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» вступает в новый сезон с Арне Слотом — тренером, который сменил Юргена Клоппа после 9-ти лет руководства командой. В последнем для себя сезоне немецкий специалист привел «красных» к третьему месту, напрямую квалифицировавшись в групповой этап Лиги Чемпионов.

«Ливерпуль» набрал итоговые 82 очка, одержав 24 победы при 10 ничьих и 4 поражениях. Команда также выиграла Кубок английской лиги и дошла до четвертьфинала Кубка Англии.

В межсезонье «мерсисайдцы» провели пять товарищеских матчей, ни разу не проиграв. «Ливерпуль» добился побед над «Бетисом» (1:0), «Арсеналом» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Севильей» (4:1), а в заключительной встрече разошелся миром с «Лас-Пальмасом» (0:0).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в 2002 году. Матч 38-го тура АПЛ завершился крупной победой «Ливерпуля» (5:0).

Всего же команды провели между собой 10 матчей. «Ливерпуль» одержал 5 побед, «Ипсвич» оказался сильнее в 2-х случаях и 3 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.10.