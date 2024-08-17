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    Как «Ливерпуль» начнет сезон с новым тренером?

    Ипсвич — Ливерпуль: прогноз и ставка (коэффициент 2.10) на футбол. 17/08/2024 в 14:30

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    Прогноз и ставки на «Ипсвич» — «Ливерпуль»
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    Арне Слот
    В матче первого тура английской Премьер-лиге (АПЛ) «Ипсвич» на своем поле примет «Ливерпуль». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 14:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ипсвич» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Августа 2024 года

    Ипсвич Таун

  • Англия. Премьер-лига
    •  Ипсвич Таун 14:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Ипсвич»

    Турнирное положение: «Ипсвич» по итогам прошлой кампании вышел в английскую Премьер-лигу, заняв второе место в Чемпионшипе.

    Команда во втором по рангу дивизионе на один балл отстала от выигравшего первенство «Лестера», а также на шесть баллов опередила третий «Лидс».

    Ипсвич Таун — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле обыграл французскую «Ниццу» (1:0).

    Этот успех оформил победную мини-серию «Трактористов» в два поединка, которые были контрольными. Перед этим они с таким же счетом обыграли немецкий «Хоффенхайм».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Донасьен, Хамфрис, Броадхед, Херст, Кларк, дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые были товарищескими и официальных, «Ипсвич» проиграл лишь раз при четырех побед и трех ничьих.

    Такие результаты говорят о неплохой форме коллектива перед стартом нового сезона, так что нельзя исключать, что на своем поле ему удастся удивить фаворита.

    Натан Броадхед и Конор Чаплин — лучшие бомбардиры клуба в Чемпионшипе прошлого сезона с 13-ю голами.

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Ливерпуль» в прошлом сезоне не смог стать чемпионом Англии, заняв третью позицию в АПЛ.

    Команда после 38-ми туров национального первенства отстала на девять очков от ставшего чемпионом «Манчестер Сити», а также на семь баллов от второго «Арсенала».

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, коллектив Арне Слота, который сменил на посту наставника Юргена Клоппа, разошелся миром с испанским «Лас-Пальмасом» (0:0).

    Эта ничья прервала победную серию мерсисайдцев в пять поединков, которые были официальными (в АПЛ прошлого сезона) и контрольными.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних девяти матчах (официальных и товарищеских) «Ливерпуль» ни разу не проиграл при шести победах и трех ничьих.

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    Это говорит о хорошей форме фаворита, а значит у его соперника есть шансов немного шансов даже на ничью.

    Мохамед Салах — лучший бомбардир клуба в АПЛ прошлого сезона с 18-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Ипсвича» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Ливерпуля» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.32. Ничья — в 5.70, победа «Ипсвича» — в 8.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала только одна команда. Этой командой как раз были «Трактористы».

    При этом в трех из пяти последних поединков гостей хотя бы один из соперников не забивал.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и при этом будет забито меньше 3,5 голов, ведь так было в четырех из их шести последних матчей.

    Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.70

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    «Ипсвич» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Как «Ливерпуль» начнет сезон с новым тренером?
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