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    «Динамо» — «Крылья Советов». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов»

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    Московское «Динамо» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 5-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    Московское «Динамо» занимает второе место по итогам четырех туров РПЛ. «Бело-голубые» набрали 9 очков, одержав три победы при одном поражении. Разница забитых и пропущенных мячей составила 8:3.

    На этой неделе подопечные Марцела Лички добились первой победы в новом сезоне Кубка России, обыграв махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. До этого «бело-голубые» крупно уступили в дерби «Спартаку» (0:3).

    В крайнем туре чемпионата России «Динамо» минимально проиграло в гостях «Зениту» — 0:1. Это поражение стало для московской команды первым после трех побед подряд — над «Факелом» (3:1), «Локомотивом» (3:1) и «Акроном» (2:0).

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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» набрали 3 очка в 4-х матчах, что позволяет им занимать текущую 13-ю строчку в турнирной таблице. Самарский клуб одержал одну победу при трех поражениях, забив 3 гола и пропустив 10 раз в свои ворота.

    В крайнем туре РПЛ «Крылья Советов» смогли не только набрать первые очки, но и выиграть, забив два безответных мяча в ворота «Факела» (2:0). До этого подопечные Игоря Осинькина проиграли три матча кряду — «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3) и «Спартаку» (0:3).

    В Кубке России «Крылья Советов» пока не набрали ни одного очка. В стартовом туре самарцы минимально уступили махачкалинскому «Динамо» (0:1), а в эту среду у себя дома крупно проиграли «Спартаку» (0:3).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне в Самаре команды сыграли в результативную ничью (3:3), а в Москве «Динамо» оформило разгромную победу — 4:1.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету обеих команд по 4 победы, еще 2 встречи завершились вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов» с коэффициентом 2.30.

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