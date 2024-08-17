В матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо»

Турнирное положение: московская команда отлично стартовала в текущем сезоне, но последнем туре проиграла.

После четырех туров в активе москвичей девять очков и вторая строчка в турнирной таблице.

Коллектив из столицы России смог восемь раз поразить ворота соперника и трижды пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре динамовцы уступили «Зениту» (0:1), а до этого переиграли «Акрон» (2:0).

Перед этим же «бело-голубые» оказались сильнее «Локомотива» (3:1) и «Факела» (3:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В последней игре же команда из столицы России победила махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке страны.

Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.

Состояние команды: подопечные Марцела Лички находятся в отличной форме, что и показывают игры команды.

В этом сезоне «Динамо» также должно бороться за самые высокие места. Потенциал и состав у коллектива для этого имеется.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: самарцы крайне плохо стартовали в этом сезоне, но в последнем туре добыли победу.

Сейчас самарский коллектив имеет в своем активе только три очка и занимает тринадцатое место в турнирной таблице.

Команда из Самара забила всего три мяча, а в свои пропустила целых десять.

Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» победили «Факел» (2:0), а до этого проиграли «Спартаку» (0:3), «Ростову» (1:3) и «Зениту» (0:4).

В последнем же матче подопечные Игоря Осинькина проиграли «Спартаку» (0:3) в Кубке страны.

Не сыграют: под вопросом выход на поле травмированных Бенжамина Гарре и Амара Рахмановича.

Состояние команды: хоть «Крылья Советов» и стартовали не очень уверенно, но думается, что команда должна набрать по ходу сезона и быть в середине турнирной таблице.

Самарцы обладают хорошим составом, поэтому точно не должны бороться за выживание.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» выиграли только один из последних 11 официальных матчей

«Динамо» добыло 3 победы в 4 матчах РПЛ этого сезона

в прошлом сезоне «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в родных стенах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Крыльев Советов» — в 6.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.62, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

Прогноз: Динамовцы сильнее соперника и находятся в лучшей форме, поэтому должны уверенно побеждать.

Ставка: победа «Динамо» с форой-1,5 за 2.30.

Прогноз: команды не особо блещут результативностью, поэтому думается, что не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.