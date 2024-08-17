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    Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставка (коэффициент 2.30) на футбол. 17/08/2024 в 17:00

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Крылья Советов»
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    Константин Тюкавин («Динамо»)
    В матче пятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 17 августа и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Августа 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:00 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: московская команда отлично стартовала в текущем сезоне, но последнем туре проиграла.

    После четырех туров в активе москвичей девять очков и вторая строчка в турнирной таблице.

    Динамо — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из столицы России смог восемь раз поразить ворота соперника и трижды пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре динамовцы уступили «Зениту» (0:1), а до этого переиграли «Акрон» (2:0).

    Перед этим же «бело-голубые» оказались сильнее «Локомотива» (3:1) и «Факела» (3:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В последней игре же команда из столицы России победила махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.

    Состояние команды: подопечные Марцела Лички находятся в отличной форме, что и показывают игры команды.

    В этом сезоне «Динамо» также должно бороться за самые высокие места. Потенциал и состав у коллектива для этого имеется.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: самарцы крайне плохо стартовали в этом сезоне, но в последнем туре добыли победу.

    Сейчас самарский коллектив имеет в своем активе только три очка и занимает тринадцатое место в турнирной таблице.

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    • Команда из Самара забила всего три мяча, а в свои пропустила целых десять.

    Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» победили «Факел» (2:0), а до этого проиграли «Спартаку» (0:3), «Ростову» (1:3) и «Зениту» (0:4).

    В последнем же матче подопечные Игоря Осинькина проиграли «Спартаку» (0:3) в Кубке страны.

    Не сыграют: под вопросом выход на поле травмированных Бенжамина Гарре и Амара Рахмановича.

    Состояние команды: хоть «Крылья Советов» и стартовали не очень уверенно, но думается, что команда должна набрать по ходу сезона и быть в середине турнирной таблице.

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    Самарцы обладают хорошим составом, поэтому точно не должны бороться за выживание.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» выиграли только один из последних 11 официальных матчей

    • «Динамо» добыло 3 победы в 4 матчах РПЛ этого сезона

    • в прошлом сезоне «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в родных стенах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Крыльев Советов» — в 6.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.62, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.

    Прогноз: Динамовцы сильнее соперника и находятся в лучшей форме, поэтому должны уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Динамо» с форой-1,5 за 2.30.

    Прогноз: команды не особо блещут результативностью, поэтому думается, что не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.

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    «Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 17.08.2024. Прогнозы на футбол. Много голов не ждем
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