Динамо
Крылья Советов
«Динамо»
Турнирное положение: московская команда отлично стартовала в текущем сезоне, но последнем туре проиграла.
После четырех туров в активе москвичей девять очков и вторая строчка в турнирной таблице.
Динамо — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров
Коллектив из столицы России смог восемь раз поразить ворота соперника и трижды пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре динамовцы уступили «Зениту» (0:1), а до этого переиграли «Акрон» (2:0).
Перед этим же «бело-голубые» оказались сильнее «Локомотива» (3:1) и «Факела» (3:1).
В последней игре же команда из столицы России победила махачкалинское «Динамо» (2:1) в Кубке страны.
Не сыграют: в лазарете столичной команды находятся Роберто Фернандес и Вячеслав Грулев.
Состояние команды: подопечные Марцела Лички находятся в отличной форме, что и показывают игры команды.
В этом сезоне «Динамо» также должно бороться за самые высокие места. Потенциал и состав у коллектива для этого имеется.
«Крылья Советов»
Турнирное положение: самарцы крайне плохо стартовали в этом сезоне, но в последнем туре добыли победу.
Сейчас самарский коллектив имеет в своем активе только три очка и занимает тринадцатое место в турнирной таблице.
Команда из Самара забила всего три мяча, а в свои пропустила целых десять.
Последние матчи: в прошлом туре «Крылья Советов» победили «Факел» (2:0), а до этого проиграли «Спартаку» (0:3), «Ростову» (1:3) и «Зениту» (0:4).
В последнем же матче подопечные Игоря Осинькина проиграли «Спартаку» (0:3) в Кубке страны.
Не сыграют: под вопросом выход на поле травмированных Бенжамина Гарре и Амара Рахмановича.
Состояние команды: хоть «Крылья Советов» и стартовали не очень уверенно, но думается, что команда должна набрать по ходу сезона и быть в середине турнирной таблице.
Самарцы обладают хорошим составом, поэтому точно не должны бороться за выживание.
Статистика для ставок
- «Крылья Советов» выиграли только один из последних 11 официальных матчей
- «Динамо» добыло 3 победы в 4 матчах РПЛ этого сезона
- в прошлом сезоне «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в родных стенах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Крыльев Советов» — в 6.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.62, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.30.
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Прогноз: Динамовцы сильнее соперника и находятся в лучшей форме, поэтому должны уверенно побеждать.
Ставка: победа «Динамо» с форой-1,5 за 2.30.
Прогноз: команды не особо блещут результативностью, поэтому думается, что не пробьют тотал и не забьют три мяча на двоих.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.30.