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  • 14:08
    • «Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд
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    «Пари НН» — ЦСКА: стартовые составы команд

    «Пари НН» — ЦСКА: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы «Пари НН» и ЦСКА на матч 2-го тура РПЛ.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    «Пари НН»: Медведев, Тихий, Каккоев, Магкеев, Боженов, Стаматов, Калинский, Царукян, Глейзер, Тичич, Ожегович.

    Запасные: Кукушкин, Лукьянов, Гоцук, Глущенков, Ведерников, Александров, Шнапцев, Трошечкин, Ермаков, Мухин, Кутеладзе, Зе Турбо.

    ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Келлвен, Жемалетдинов, Обляков, Бистрович, Мусаев, Койта.

    Запасные: Тороп, Боков, Агапов, Лукин, Глебов, Кисляк, Гайич, Зделар, Чалов, Гайч, Давила, Шуманский.

  • «Пари НН» — ЦСКА. Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ «Пари НН» — ЦСКА
  • Сегодня

    • Начало игры запланировано на 15:00 мск. С прогнозом на игру можете ознакомиться по этой ссылке.

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