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    Пари НН — ЦСКА: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.08. 27.07.2024

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — ЦСКА
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    Игорь Акинфеев
    27 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июля 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 15:00 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: пока «Пари НН» в таблице РПЛ не имеет ни одного очка после первого тура и идет в группе аутсайдеров.

    Последние матчи: в первом туре команда Саши Илича уступила на своем поле казанскому «Рубину» со счетом 2:4. Уже в дебюте встречи «Пари НН» открыл счет усилиями нападающего Зе Турбо, но уже к перерыву уступал со счетом 1:3.

    Пари НН — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Во втором тайме характер игры не изменился, соперник играл лучше и довел матч до победы. Второй мяч у нижегородцев на счету Валерия Царукяна.

    Ранее «Пари НН» победил «Нови Пазар» (1:0) и «Арсенал» Тиват (1:0).

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    • Не сыграют: тяжелые травмы у Майга, Марадишвили и Жигулева, все они центральные полузащитники.

    Состояние команды: первый тайм показал, что «Пари НН» разбалансирован, линии плохо взаимодействуют между собой, защита допускает глупые ошибки, а новый вратарь Медведев играет неуверенно в отличие от прошлогоднего первого номера Нигматуллина.

    ЦСКА

    Турнирное положение: пока ЦСКА имеет в таблице РПЛ одно очко после ничьи в первом туре.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: игра против «Ростова» в дебютном матче нового сезона получилась неоднозначной и завершилась вничью со счетом 0:0. Обе команды имели несколько возможностей открыть счет, но были неточны в завершающей стадии. Хотя в целом игра получилась не самой зрелищной.

    До этого ЦСКА сыграл дома вничью с «Ахматом» (2:2) и победил «Партизан» (3:0).

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    Не сыграют: потерь в стане армейцев нет.

    Состояние команды: первый матч для нового главного тренера Марко Николича получился не самым удачным, видно, что команда пока привыкает к новым требованиям, а некоторые новички (Круговой, Койта, вернувшийся Бистрович) привыкают к коллективу.

    Статистика для ставок

    • Во втором круге прошлого сезона ЦСКА разгромил на выезде «Пари НН» со счетом 6:2

    • Матч в первом круге также принес победу армейцам 3:2

    • В позапрошлом сезоне «Пари НН» выиграл в гостях 1:0, а дома сыграл 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 5,20, а на ЦСКА — 1,82, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: Саша Илич, как и в прошлом сезоне, показывает, что готов прививать «Пари НН» атакующий футбол. Даже против закрытого «Рубина» удалось забить дважды. ЦСКА имеет ряд сильных атакующих футболистов, но сзади по-прежнему не отличается надежностью, в игре с «Ростовом» снова спасал Акинфеев.

    Ставка: обе забьют за 2,08.

    Прогноз: также можно чуть усилить ставку и взять ее через тотал.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,75.

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    «Пари НН» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на футбол. Ждем голы с обеих сторон
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