27 июля во 2-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: пока «Пари НН» в таблице РПЛ не имеет ни одного очка после первого тура и идет в группе аутсайдеров.

Последние матчи: в первом туре команда Саши Илича уступила на своем поле казанскому «Рубину» со счетом 2:4. Уже в дебюте встречи «Пари НН» открыл счет усилиями нападающего Зе Турбо, но уже к перерыву уступал со счетом 1:3.

Во втором тайме характер игры не изменился, соперник играл лучше и довел матч до победы. Второй мяч у нижегородцев на счету Валерия Царукяна.

Ранее «Пари НН» победил «Нови Пазар» (1:0) и «Арсенал» Тиват (1:0).

Не сыграют: тяжелые травмы у Майга, Марадишвили и Жигулева, все они центральные полузащитники.

Состояние команды: первый тайм показал, что «Пари НН» разбалансирован, линии плохо взаимодействуют между собой, защита допускает глупые ошибки, а новый вратарь Медведев играет неуверенно в отличие от прошлогоднего первого номера Нигматуллина.

ЦСКА

Турнирное положение: пока ЦСКА имеет в таблице РПЛ одно очко после ничьи в первом туре.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: игра против «Ростова» в дебютном матче нового сезона получилась неоднозначной и завершилась вничью со счетом 0:0. Обе команды имели несколько возможностей открыть счет, но были неточны в завершающей стадии. Хотя в целом игра получилась не самой зрелищной.

До этого ЦСКА сыграл дома вничью с «Ахматом» (2:2) и победил «Партизан» (3:0).

Не сыграют: потерь в стане армейцев нет.

Состояние команды: первый матч для нового главного тренера Марко Николича получился не самым удачным, видно, что команда пока привыкает к новым требованиям, а некоторые новички (Круговой, Койта, вернувшийся Бистрович) привыкают к коллективу.

Статистика для ставок

Во втором круге прошлого сезона ЦСКА разгромил на выезде «Пари НН» со счетом 6:2

Матч в первом круге также принес победу армейцам 3:2

В позапрошлом сезоне «Пари НН» выиграл в гостях 1:0, а дома сыграл 2:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 5,20, а на ЦСКА — 1,82, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: Саша Илич, как и в прошлом сезоне, показывает, что готов прививать «Пари НН» атакующий футбол. Даже против закрытого «Рубина» удалось забить дважды. ЦСКА имеет ряд сильных атакующих футболистов, но сзади по-прежнему не отличается надежностью, в игре с «Ростовом» снова спасал Акинфеев.

Ставка: обе забьют за 2,08.

Прогноз: также можно чуть усилить ставку и взять ее через тотал.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,75.