Пари НН
ЦСКА
«Пари НН»
Турнирное положение: пока «Пари НН» в таблице РПЛ не имеет ни одного очка после первого тура и идет в группе аутсайдеров.
Последние матчи: в первом туре команда Саши Илича уступила на своем поле казанскому «Рубину» со счетом 2:4. Уже в дебюте встречи «Пари НН» открыл счет усилиями нападающего Зе Турбо, но уже к перерыву уступал со счетом 1:3.
Пари НН — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Во втором тайме характер игры не изменился, соперник играл лучше и довел матч до победы. Второй мяч у нижегородцев на счету Валерия Царукяна.
Ранее «Пари НН» победил «Нови Пазар» (1:0) и «Арсенал» Тиват (1:0).
Не сыграют: тяжелые травмы у Майга, Марадишвили и Жигулева, все они центральные полузащитники.
Состояние команды: первый тайм показал, что «Пари НН» разбалансирован, линии плохо взаимодействуют между собой, защита допускает глупые ошибки, а новый вратарь Медведев играет неуверенно в отличие от прошлогоднего первого номера Нигматуллина.
ЦСКА
Турнирное положение: пока ЦСКА имеет в таблице РПЛ одно очко после ничьи в первом туре.
Последние матчи: игра против «Ростова» в дебютном матче нового сезона получилась неоднозначной и завершилась вничью со счетом 0:0. Обе команды имели несколько возможностей открыть счет, но были неточны в завершающей стадии. Хотя в целом игра получилась не самой зрелищной.
До этого ЦСКА сыграл дома вничью с «Ахматом» (2:2) и победил «Партизан» (3:0).
Не сыграют: потерь в стане армейцев нет.
Состояние команды: первый матч для нового главного тренера Марко Николича получился не самым удачным, видно, что команда пока привыкает к новым требованиям, а некоторые новички (Круговой, Койта, вернувшийся Бистрович) привыкают к коллективу.
Статистика для ставок
- Во втором круге прошлого сезона ЦСКА разгромил на выезде «Пари НН» со счетом 6:2
- Матч в первом круге также принес победу армейцам 3:2
- В позапрошлом сезоне «Пари НН» выиграл в гостях 1:0, а дома сыграл 2:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 5,20, а на ЦСКА — 1,82, ничью букмекеры оценивают в 3,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,72, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,20.
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Прогноз: Саша Илич, как и в прошлом сезоне, показывает, что готов прививать «Пари НН» атакующий футбол. Даже против закрытого «Рубина» удалось забить дважды. ЦСКА имеет ряд сильных атакующих футболистов, но сзади по-прежнему не отличается надежностью, в игре с «Ростовом» снова спасал Акинфеев.
Ставка: обе забьют за 2,08.
Прогноз: также можно чуть усилить ставку и взять ее через тотал.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 за 2,75.