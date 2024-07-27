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    «Пари НН» — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 2-го тура РПЛ «Пари НН» — ЦСКА

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    «Пари НН» и ЦСКА сыграют между собой в рамках второго тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Пари НН»

    «Пари НН» начал новый сезон чемпионата России самым последним. В этот понедельник нижегородцы принимали «Рубин» и уступили казанцам со счетом 2:4. Голами в составе подопечных Саши Илича отличились Зе Турбо и Царукян.

    В прошлом сезоне клуб из Нижнего Новгорода попал в зону стыковых матчей, завершив чемпионат на 13-й строчке. «Пари НН» удалось сохранить место в РПЛ, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух встреч (1:2 дома и 2:0 в гостях).

    ЦСКА

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    В межсезонье ЦСКА расстался с главным тренером Владимиром Федотовым и назначил на его место Марко Николича. В первом официальном матче под руководством нового наставника армейцы сыграли вничью на выезде с «Ростовом» (0:0).

    До этого ЦСКА сыграл несколько товарищеских матчей. «Красно-синие» одержали три победы, обыграв «Шинник» (2:1), ОФК Белград (4:0) и «Партизан» (3:0). Встреча против «Ахмата» завершилась вничью — 2:2.

    Личные встречи

    ЦСКА обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона — 3:2 дома и 6:2 в гостях. Всего в 10-ти очных матчах, включая товарищеские встречи, на счету московской команды 6 побед, «Пари НН» оказался сильнее в 2-х случаях и еще дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА с коэффициентом 2.08.

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