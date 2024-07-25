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    Сергей Карасев рассудит матч «Динамо» Москва — «Локомотив»

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    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 2-го тура российской Премьер-лиги, информирует пресс-служба РФС.

    Сергей Карасев
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    Сергей Карасев

    26 июля (пятница)

    «Крылья Советов» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Владимир Казьменко.

    27 июля (суббота)

    «Пари НН» — ЦСКА: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Артур Фёдоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

    «Рубин» — «Зенит»: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Александр Гвардис.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» (Москва) — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Виктор Кулагин.

    «Факел» — «Акрон»: судья — Евгений Буланов, помощники судьи — Егор Болховитин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

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    «Химки» — «Спартак»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Рашид Абусуев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Алексей Амелин; инспектор — Сергей Мацюра.

    «Оренбург» — «Ахмат»: судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семенов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Сергей Зуев.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): судья — Павел Шадыханов, помощники судьи — Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Андрей Фисенко инспектор — Николай Иванов.

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