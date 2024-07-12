Стало известно, когда Зиркзе подпишет контракт с «Ман Юнайтед»

Полузащитникприбыл в расположениедля подписания контракта. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что сегодня, 12-го июля Зиркзе пройдет медосмотр с английском клубе, а на следующий день встретится с тренерским штабом и руководством «Манчестер Юнайтед» для того, чтобы подписать контракт.

Сообщается, что полузащитник подпишет соглашение до лета 2029-го года. Руководство «Манчестер Юнайтед» заплатит «Болонье» за этот трансфер 42.5 млн. евро в течении 3-х лет.

В прошедшем сезоне Зиркзе провел за итальянскую команду 37 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 4 голевые передачи.