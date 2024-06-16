Короче, Евро. 16-17 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 16-17 июня 2024 года

16 июня

Первый матч игрового дня Евро-2024 состоялся в Гамбурге, где Польша встретилась с Нидерландами. На бумаге голландцы были явными фаворитами, тем более, что в составе поляков отсутствовал нападающий Роберт Левандовский, который получил травму.

Удивило то, что Польша выглядела очень бодрой с самого начала матча, как будто команде и не нужен Левандовский. Первый гол не заставил себя долго ждать. Нападающий Адам Букса головой вогнал мяч в ворота уже на 16-й минуте встречи.

Спустя короткое время сборная Нидерландов активизировалась и сравняла счет. Нападающий команды Коди Гакпо совершил шикарный удар, голкипер соперников был бессилен. Уже на 83-й минуте форвард Нидерландов Ваут Вегорст, который вышел на поле на 81-й минуте, оказался самым расторопным на чужом пятаке и принес победу для своей команды.

Сборная Нидерландов globallookpress.com

Сборная Нидерландов показала, что у нее есть характер, команда точно способна на многое и будет это доказывает от матча к матчу. Поляки могли зацепиться хотя бы за 1 очко, но не хватило совсем чуть-чуть.

В следующем матче, который начинался в 19:00 по мск, встречались между собой сборные Словении и Дании. Довольно средние по уровню команды, которые вполне могут удивить.

Календарь и таблица Евро-2024

В этом матче произошла довольно трогательная история связанная с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном, который забил единственный гол своей команды на 17-й минуте. В последнем матче на Евро у игрока остановилось сердце, его жизнь спасали прямо на поле, а спустя 4 года именно он забил гол, удивительно.

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Словенцы смогли сравнять счет уже под конец матча. На 77-й минуте защитник национальной команды Эрик Янжа добился ничейного результата. Это далеко не идеальное начало Евро для сборной Дании и вполне хороший старт для словенской сборной.

В заключительном матче игрового дня встретились Сербия и Англия. Принципиальность этого поединка была прикреплена тем, что болельщики этих сборных устроили драку в немецком городе Гельзенкирхен, на одного из сербских фанатов уже завели уголовное дело.

Игроки также были очень эмоциальны и местами играли довольно жестко. Например, во время паузы в матче Джуд Беллингем плечом толкнул Филипа Костича в грудь, хотя казалось, что ничто не предвещало беды.

Джуд Беллингем толкнул Филипа Костича Трансляция «Матч-ТВ»

Первый и единственный гол в этом матче англичане забили на 13-й минуте встречи. Вингер сборной Англии Букайо Сака подал в штрафную соперника, а Джуд Беллингем совершил сильный удар головой. В целом, Англия контролировала игру, но опасных моментов было очень мало.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Под самый конец матча сборная Сербии имела несколько шансов забить, но либо голкипер англичан парировал удары, либо мяч шел мимо ворот. Игра сербов видна и она может принести свои плоды, но в матче с Англией 2 голевых момента — это слишком мало.

17 июня

В этот день мир увидит также 3 матча Евро: Румыния — Украина, Бельгия — Словакия и Австрия — Франция.

16:00. Румыния — Украина

Хоть румынская сборная и вышла на основной этап Евро-2024, заняв 1-е место в квалификации, у нее все равно есть проблемы. У этой команды нет яркий звезд, которые могут взять игру на себя. При этом, Румыния может выстрелить на этом турнире. Команде необходимо набирать очки в матче с Украиной, чтобы претендовать на выход из группы.

Михаил Мудрик — полузащитник сборной Украины globallookpress.com

Украина, в свою очередь, выглядит куда интереснее Румынии. У команды есть несколько отличных игроков, которые могут проявить себя на этом Евро. Сможет ли Мудрик доказать общественности, что он топ-игрок? Как проявит себя голкипер «Реала» Лунин? Время даст ответы на эти вопросы.

В прогнозе наших экспертов объяснили, почему Украина сможет победить в предстоящем матче с Румынией. Букмекеры ставят на победу украинской сборной с коэффициентом 1.98, а на викторию Румынии — 4.20.

16:00. Румыния — Украина Прямая трансляция: Okko sport, LiveCup

Комментаторы: Александр Елагин и Павел Разживин.

Место встречи: «Альянц Арена», Мюнхен.

19:00. Бельгия — Словакия

Многие эксперты считают, что лучшие годы бельгийской сборной уже прошли. И действительно, многие лидеры сборной Бельгии довольно возрастные, но есть одно но. Команда не проигрывает на протяжении 15-и последних матчей во всех турнирах, как вам такое?

Словаки потенциально могут оказаться темными лошадками Евро-2024. Если сборная Словакии сможет отобрать очки у Бельгии, то точно стоит задуматься над настоящим потенциалом этой команды. Эта сборная без ярких звезд, но она вполне сможет сплотиться и удивить всех.

Букмекеры логично отдают предпочтение Бельгии с коэффициентом 1.50, а у сборной Словакии — 7.00. Наши эксперты также думают, что бельгийцы будут доминировать, прогноз — тут.

19:00. Бельгия — Словакия. Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup

Место встречи: Дойче Банк Парк, Франкфурт.

22:00. Австрия — Франция

Австрия имеет в своем арсенале несколько ярких футболистов, которые могут помочь команде пройти далеко. Предстоящий матч будет настоящей проверкой, ведь в соперниках у австрийцев — сборная Франции. Да, Австрия не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей и довольно много забивает, но все это неважно, ведь французы — явный фаворит в этом матче.

Многие записывают сборную Франции в ту сборную, у которой больше шансов выиграть Евро-2024. И ведь действительно у этой команды практически нет слабых мест, а в атаке есть игроки, которые точно сделают результат.

Антуан Гризманн — игрок сборной Франции globallookpress.com

Предстоящий матч покажет, насколько высок класс у французов. Если команда без проблем обыграет Австрию, то страшно представить, что будет дальше.

Наши эксперты уже приготовили прогноз на этот поединок — по этой ссылке. Букмекеры ставят на победу Франции с коэффициентом 1.55, а на викторию Австрии — 6.00.

22:00. Австрия — Франция. Прямая трансляция: Матч-ТВ, LiveCup

Место встречи: Меркур Шпиль-Арена, Дюссельдорф.

Можете следить за всеми прогнозами на Евро-2024 по этой ссылке. Календарь и все результаты турнира — тут, а все новости спорта только на LiveSport.Ru.