19:00Словения — ДанияОнлайн
ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ЭриксенСловения — Дания. Онлайн
  • 18:00
    • Словения — Дания: стартовые составы команд
  • 17:53
    • Нидерланды одержали волевую победу над Польшей на Евро-2024
  • 17:23
    • Дрейпер переиграл Берреттини и выиграл первый турнир серии АТР
    Все новости спорта

    Нидерланды одержали волевую победу над Польшей на Евро-2024

    Польша — Нидерланды: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Нидерландов Сборная Польши
    Нидерланды одолели Польшу (2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

    Ваут Вегорст — нападающий сборной Нидерландов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ваут Вегорст — нападающий сборной Нидерландов

    Первый гол в этом матче забили поляки на 16-й минуте. Нападающий сборной Адам Букса после подачи углового выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в ворота соперника.

    Нидерланды сумели сравнять счет на 29-й минуте благодаря голу нападающего команды Коди Гакпо. Форвард получил передачу на углу штрафной и пробил. Мяч оказался в воротах благодаря рикошету — 1:1.

    Уже на 83-й минуте нападающий Нидерландов Ваут Вегорст вывел свою команду вперед. Форвард попал точно в нижний угол ворот.

    Футбол. Евро-2024. Группа D
    Польша — Нидерланды 1:2
    Голы: 1:0 Адам Букса (16'), 1:1 Коди Матес Гакпо (29'), 1:2 Ваутер Вегорст (83') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Бартош Саламон (Бартош Берешиньски, 86'), Якуб Кивёр, Пшемыслав Франковски, Пётр Зелиньски (Якуб Пётровский, 78'), Тарас Романчук (Бартош Слиш, 55'), Никола Залевский, Кацпер Урбаньски (Кароль Свидерски, 55'), Себастьян Шиманьски (Якуб Модер, 46'), Адам Букса Нидерланды: Барт Вербрюгген, Натан Аке (Микки ван де Вен, 87'), Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Дензел Дюмфрис, Тейьяни Рейндерс, Ксави Симонс (Дониелл Мален, 62'), Джой Веерман (Жоржиньо Вейналдум, 62'), Йерди Схаутен, Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 81'), Коди Матес Гакпо (Жереми Фримпонг, 81') Предупреждение: Джой Веерман (15')

    После этого матча Нидерланды занимают 1-е место в группе D на Евро-2024 с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Франции 21-го июня.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Сборная Польши пока без набранных очков. В следующем поединке национальная команда встретится с Австрией 21-го числа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Англия переиграть Сербию?
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.48
    •
  • Датчане начнут Евро-2024 с победы
  • Словения — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Французы не станут церемониться
  • Австрия — Франция. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.99
  • Экспресс дня 16 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Австрия — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Румыния — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Томлянович — Блинкова
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Словения — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры