Польша — Нидерланды: счет матча 1:2, обзор голов

одолели(2:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол в этом матче забили поляки на 16-й минуте. Нападающий сборной Адам Букса после подачи углового выпрыгнул выше всех и вколотил мяч в ворота соперника.

Нидерланды сумели сравнять счет на 29-й минуте благодаря голу нападающего команды Коди Гакпо. Форвард получил передачу на углу штрафной и пробил. Мяч оказался в воротах благодаря рикошету — 1:1.

Уже на 83-й минуте нападающий Нидерландов Ваут Вегорст вывел свою команду вперед. Форвард попал точно в нижний угол ворот.

Футбол. Евро-2024. Группа D Польша — Нидерланды 1:2 Голы: 1:0 Адам Букса (16'), 1:1 Коди Матес Гакпо (29'), 1:2 Ваутер Вегорст (83') Польша: Войцех Щенсны, Ян Беднарек, Бартош Саламон (Бартош Берешиньски, 86'), Якуб Кивёр, Пшемыслав Франковски, Пётр Зелиньски (Якуб Пётровский, 78'), Тарас Романчук (Бартош Слиш, 55'), Никола Залевский, Кацпер Урбаньски (Кароль Свидерски, 55'), Себастьян Шиманьски (Якуб Модер, 46'), Адам Букса Нидерланды: Барт Вербрюгген, Натан Аке (Микки ван де Вен, 87'), Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей, Дензел Дюмфрис, Тейьяни Рейндерс, Ксави Симонс (Дониелл Мален, 62'), Джой Веерман (Жоржиньо Вейналдум, 62'), Йерди Схаутен, Мемфис Депай (Ваутер Вегорст, 81'), Коди Матес Гакпо (Жереми Фримпонг, 81') Предупреждение: Джой Веерман (15')

После этого матча Нидерланды занимают 1-е место в группе D на Евро-2024 с 3 очками в активе. В следующем матче сборная сыграет против Франции 21-го июня.

Календарь и таблица Евро-2024

Сборная Польши пока без набранных очков. В следующем поединке национальная команда встретится с Австрией 21-го числа.