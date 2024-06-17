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    Сможет ли Словакия противостоять Бельгии?

    Бельгия — Словакия. Прогноз и ставка (к. 1.80) на победителя Евро-2024 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Бельгия — Словакия
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    Ромелу Лукаку — нападающий сборной Бельгии
    17 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Бельгия и Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. Бельгия — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 17 Июня 2024 года

    Бельгия

  • Брюссель
    •  Бельгия 19:00 Словакия

    Словакия

  • Братислава
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    Бельгия

    Положение сборной: Национальная команда без проблем пробилась в основной этап Евро-2024, заняв 1-е место в своей группе отбора с 20-ю очками в активе, опередив Австрию (на 1 балл) и Швецию (на 10).

    Бельгия вполне способна добиться высоких результатов на предстоящем Евро. У команды есть пару лидеров, которые точно помогут сборной. К тому же, в последнее время бельгийцы выглядят очень уверенно.

    Бельгия — Словакия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке Бельгия обыграла Люксембург со счетом 3:0, а до этого добились победы над Черногорией (2:0), забив по голу в каждом тайме.

    У Бельгии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 15 матчей подряд. Последний раз бельгийцы проигрывали на чемпионате мира 2022-го года сборной Марокко (0:2).

    Календарь и таблица Евро-2024

    Не сыграет: Аксель Витсель (травма паха).

    Ориентировочный состав: Кастеелс; Фас, Вранкс, де Кейпер; Кастань, Мангаля, Онана, Докю; Троссар, Лукаку, де Брейне.

    Состояние команды: Бельгия довольно давно не проигрывала, команда уверенная в себе. К тому же, у сборной есть Кевин де Брейне и Ромелу Лукаку, которые точно помогут своей команде.

    Последний раз Бельгия выступала против Словакии в 2013-м году. В том матче бельгийцы обыграли своего соперника со счетом 2:1, забив по голу в каждом тайме.

    Словакия

    Положение сборной: Словакия заняла 2-е место в своей группе отбора на Евро-2024, уступив лидерство сборной Португалии. Словаки набрали 22 очка, опередив Люксембург (3-я строчка) на 5 баллов.

    В своей группе Словакия проиграла только (0:1 и 2:3), сыграла вничью с Люксембургом и все остальные матчи выиграла.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: В прошедшей встрече Словакия разгромила Уэльс со счетом 4:0, а до этого сборная с таким же счетом обыграла Сан-Марин (4:0), забив 3 гола еще в 1-м тайме.

    В последних 7-и встречах Словакия проиграла только Австрии (0:2), 5 раз победила и сыграла вничью с Норвегией (1:1). За 3 последние встречи сборная забила 9 голов.

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    • Ориентировочный состав: Дубравка; Пекарик, Вавро, Шкриниар, Ганцко; Куцка, Лоботка, Дуда; Шранц, Боженик, Гараслин.

    Состояние команды: Словакия набралась уверенности в отборе и в товарищеских матчах перед началом Евро-2024. Сборная вполне может удивить, ведь помимо Бельгии команда встретится с Украиной и Румынией.

    У Словаков есть пару игроков высокого класса, которые могут помочь национальной команде. Защитник Милан Шкриньяр из ПСЖ и полузащитник Станислав Лоботка из «Наполи» являются лидерами Словакии.

    Статистика для ставок

    • Бельгия не проигрывает на протяжении последних 15-и матчей

    • Словакия выиграла 2 последних поединка с одинаковыми счетами 4:0

    • Словакия ни разу не обыгрывала Бельгию в современной истории (1 поражение и 2 ничьих)

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Бельгии дают 1.50, а на Словакию — 7.10, ничью букмекеры оценивают в 4.60.

    Тотал меньше 2.5 идет за 2.05, а тотал больше 2.5 можно взять за 1.80.

    Прогноз: Можно предположить, что Словакия сможет противостоять Бельгии в 1-м тайме.

    Ставка: Двойной исход — Х2 в 1-м тайме за 1.80.

    Прогноз: Бельгия разгуляется во 2-м тайме. Команда будет настроена набрать ценные очки уже в 1-м туре группового этапа.

    Ставка: Победа Бельгии во 2-м тайме за 1.75.

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    Бельгия — Словакия. 17 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Бельгия и Словакия. Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Бельгия — Словакия с коэффициентом 1.80.
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