Словения — Дания: счет матча 1:1, обзор голов

сыграла вничью с(1:1) в матче группового этапа Евро-2024.

Первый гол датчане забили на 17-й минуте встречи. Полузащитник команды Кристиан Эриксен получил передачу у ворот соперника и пробил точно в нижний угол ворот.

Словения сумела сравнять счет на 77-й минуте благодаря голу защитника Эрика Янжа. Игрок обороны оказался в нужное время в нужном месте и, благодаря рикошету, отправил мяч в ворота.

Футбол. Евро-2024. Группа C Словения — Дания 1:1 Голы: 0:1 Кристиан Эриксен (17'), 1:1 Эрик Янжа (77') Словения: Ян Облак, Жан Карничник, Ванья Дркушич, Эрик Янжа, Петар Стоянович (Йон Горенц-Станкович, 67'), Яка Бийол, Адам Черин, Тими Элшник (Жан Целар, 75'), Андраж Шпорар, Беньямин Шешко, Ян Млакар (, 75') Дания: Каспер Шмейхель, Виктор Кристансен (Йоаким Мехле, 78'), Янник Вестергор, Андреас Кристенсен, Йоаким Андерсен, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Кристиан Нергор, 83'), Мортен Юльманн (Томас Делейни, 89'), Александр Хартманн Бах, Расмус Хёйлунн (Юссуф Поульсен, 83'), Йонас Винд (Каспер Дольберг, 83') Предупреждения: Мортен Юльманн (49'), Петар Стоянович (53'), Жан Целар (84')

После этого матча Словения занимает 1-е место в группе С (1 балл). В следующем матче сборная встретится с Сербией 20-го июня.

Дания — на 2-й позиции в своей группе (1). В следующей встрече сборная сыграет против Англии 20-го числа.