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    Сможет ли Украина начать свой путь на Евро с победы?

    Румыния — Украина. Прогноз и ставка (к. 2.03) на победителя в матче чемпионата Европы 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Румыния — Украина
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    Михаил Мудрик — полузащитник сборной Украины
    17 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Украина. Начало игры — в 16:00 мск. Румыния — Украина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа E 17 Июня 2024 года

    Румыния

  • Бухарест
    •  Румыния 16:00 Украина

    Украина

  • Киев
    •

    Румыния

    Положение сборной: Эта команда в квалификации на Евро-2024 выступила очень уверенно, войдя в основной этап турнира с 1-го места в своей группе, набрав 22 очка.

    Румыния в отборе обогнала Швейцарию, набрав на 5 баллов больше. Примечательно, что сборная не проиграла ни одного поединка в квалификации.

    Румыния — Украина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече Румыния сыграла вничью с Лихтенштейном (0:0), а до этого с таким же счетом разошлась миром с Болгарией.

    В последних 5-и матчах у Румынии только 1 победа над Швейцарией (1:0), 3 ничейных результата и 1 поражение. За этот период румынская сборная забила 4 гола при таком же количестве пропущенных.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Ориентировочный состав: Ницэ; Рацю, Дрэгушин, Рус, Банку; Мариус Марин, Рэзван Марин; Станчу, Ман, Дрэгуш, Михэйлэ.

    Состояние команды: Румыния может создать проблемы практически любой сборной на Евро-2024. В предстоящем матче команда встретится с Украиной, которая также может всех удивить.

    В последних матчах у Румынии прослеживается проблемы с результативностью, команда не может забить даже не самым сильным сборным.

    Украина

    Положение сборной: У Украины была далеко не самая простая группа в отборе на Евро-2024. Сборная заняла 3-е место с 14-ю очками в активе, уступив лидерство Италии и Англии.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Уже в стыковых матчей за выход в основной этап турнира Украина сначала в полуфинале обыграла Боснию и Герцеговину (2:1), а уже в финале оказалась сильнее Исландии (2:1).

    Последние матчи: В прошлой товарищеской встрече Украина разгромила Молдову со счетом 4:0, а до этого проиграла Польше (1:3), пропустив все 3 гола еще в 1-м тайме.

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    • В последних 5-и матчах у Украины только 1 поражение, 3 победы и 1 ничья. За этот период сборная забила 9 голов и 5 раз пропустила.

    Не сыграет: Виталий Миколенко (травма ноги).

    Ориентировочный состав: Лунин; Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко; Шапаренко, Степаненко, Судаков; Цыганков, Довбик, Мудрик.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Многие пророчат Украине отличный результат на Евро-2024. Сборная точно способна прыгнуть выше головы и удивить всех, но для этого нужно обыгрывать более менее равного по силе соперника — Румынию.

    В последних 3-х очных встречах украинцы непременно обыгрывали румынскую сборную (3:2, 3:2 и 4:3). Все эти матчи получились результативными.

    Статистика для ставок

    • В отборе на Евро-2024 Румыния не проиграла ни одного матча

    • Украина обыгрывала Румынию в последних 3-х очных встречах

    • У Румынии 3 ничейных результата в последних 4-х матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Украины дают 2.03, а на Румынию — 4.05, ничью букмекеры оценивают в 3.50.

    Тотал меньше 2.5 идет за 1.70, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.20.

    Прогноз: Да, у Украины молодая сборная, но команда сможет справиться с давлением и выиграть этот матч.

    Ставка: Победа Украины за 2.03.

    Прогноз: Ожидаем, что Украина и Румыния максимально осторожно начнут свой путь на Евро-2024. В 1-м тайме команды не будут рисковать.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.00.

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    Румыния — Украина. 17 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Румыния и Украина. Начало игры — в 16:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Румыния — Украина с коэффициентом 2.03.
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