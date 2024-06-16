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    Эриксен поделился впечатлениями о первом матче на Евро после остановки сердца

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    Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своих ощущениях после возвращения на Евро. Датчане сыграли вничью со Словенией (1:1).

    Кристиан Эриксен
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    Кристиан Эриксен

    «Моя история на этом ЕВРО отличается от той, которая приключилась со мной три года назад. К счастью, с тех пор прошло много матчей. С каждым разом я все увереннее входил в игру и радовался, что могу играть.

    Матчи на чемпионатах Европы всегда особенные. Доволен своим голом, я никогда ещё не забивал на ЕВРО. Я не думал ни о чём, кроме футбола. Рад, что смог помочь своей сборной», — приводит слова Эриксена пресс-служба УЕФА.

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    • Полузащитник отметился единственный голом в ворота Словении. В следующем матче группового этапа Евро-2024 Дания сыграет против Англии 20-го июня.

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