Эриксен поделился впечатлениями о первом матче на Евро после остановки сердца

Полузащитник сборнойрассказал о своих ощущениях после возвращения на Евро. Датчане сыграли вничью со(1:1).

«Моя история на этом ЕВРО отличается от той, которая приключилась со мной три года назад. К счастью, с тех пор прошло много матчей. С каждым разом я все увереннее входил в игру и радовался, что могу играть.

Матчи на чемпионатах Европы всегда особенные. Доволен своим голом, я никогда ещё не забивал на ЕВРО. Я не думал ни о чём, кроме футбола. Рад, что смог помочь своей сборной», — приводит слова Эриксена пресс-служба УЕФА.

Полузащитник отметился единственный голом в ворота Словении. В следующем матче группового этапа Евро-2024 Дания сыграет против Англии 20-го июня.