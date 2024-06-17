Австрия
Франция
Австрия
Турнирное положение: сборная Австрия отобралась на Евро-2024 из группы F, заняв второе место с 19 очками вслед за сборной Бельгии.
Последние матчи: в заключительной перед стартом Евро-2024 игре подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью на выезде со Швейцарией (1:1).
Австрия — Франция: коэффициенты букмекеров
Уже в дебюте встречи Австрия открыла счет после точного удара хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера, но еще до перерыва пропустила ответный мяч. После перерыва австрийцы выпустили резервистов, которые не смогли принести победу.
Ранее Австрия выиграла дома у Сербии (2:1) и разгромила Турцию (6:1).
Ориентировочный состав (4-2-3-1): Пенц — Пош, Линхарт, Траунер, Мвене — Лаймер, Зейвальд — Виммер, Забитцер, Баумгартнер — Грегорич. Традиционно при Рангнике Австрия играет с двумя опорниками и выдвинутым центрфорвардом, которого подпирают три активных атакующих полузащитника.
Не сыграют: перед игрой с французами потерь нет.
Состояние команды: при Ральфе Рангнике австрийцы заиграли в современный и атакующий футбол.
В составе в основном игроки немецкой Бундеслиги, но никто из них звездой европейского уровня не считается. Самый же статусный Альфонсо Дэвис из мадридского «Реала» пропускает Евро-2024 из-за травмы.
Франция
Турнирное положение: дружина Дидье Дешама катком прокатилась по своим соперникам в группе В отбора на Евро-2024, заняв первое место с 22 очками.
Прогнозы и ставки на Евро-2024
Последние матчи: в заключительной игре перед началом главного турнира года сборная Франции сыграла дома вничью со сборной Канады (0:0).
Тренерский штаб выставил смешанный состав, который играл слишком уж вальяжно и практически ничего не создал у ворот соперника. После перерыва появились главные звезды, но и они не смогли принести победу.
До этого Франция обыграла Люксембург (3:0) и победила Чили (3:2).
Ориентировочный состав (4-3-3): Меньян — Кунде, Юпамекано, Салиба, Т.Эрнандес — Канте, Рабьо, Гризманн — Дембеле, Жиру, Мбаппе. Почти всегда Дешам играет по схеме 4-3-3 с активными вингерами и крепким кулаком в центре поля.
Не сыграют: все в строю и готовятся к игре.
Состояние команды: у Дидье Дешама на этом турнире практически два равноценных состава, немного только проседает центр обороны, где иногда возникают проблемы, в остальном это команда практически без слабых мест.
Также у тренерского штаба имеется возможность варьировать состав и тактические схемы, так как собрано множество разноплановых и универсальных футболистов.
Статистика для ставок
- В 2022 году в Лиге Наций Франция победила Австрию дома 2:0
- На выезде соперники тогда сыграли вничью со счетом 1:1
- Австрия не знает поражений на протяжении семи матчей, Франция проиграла Германии 23 марта 2024 года, а затем в трех играх два раза выиграла и один раз сыграла вничью
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 6,10, а на Францию — 1,58, ничью букмекеры оценивают в 4,50.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.
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- 1.76Словения — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Франция подходит к турниру в качестве одного из главных фаворитов, у команды мощнейший выбор футболистов, опытный тренер и целая россыпь игроков мирового уровня на каждой позиции. У сборной Австрии и близко нет такого качества игроков. Вряд ли французы будут долго запрягать, а постараются с ходу создать себе задел в матче, а потом планомерно его развить.
Ставка: победа Франции в первом тайме за 2,02.
Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что Франция победит в каждом из таймов.
Ставка: Франция выиграет первый и второй тайм за 3,70.