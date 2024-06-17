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    Французы не станут церемониться

    Австрия — Франция. Ставка (к. 2.02) и прогноз на победителя в матче Евро-2024 17 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Франция
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    Киллиан Мбаппе
    17 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Австрия и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. Австрия — Франция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа D 17 Июня 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 22:00 Франция

    Франция

  • Париж
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    Австрия

    Турнирное положение: сборная Австрия отобралась на Евро-2024 из группы F, заняв второе место с 19 очками вслед за сборной Бельгии.

    Последние матчи: в заключительной перед стартом Евро-2024 игре подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью на выезде со Швейцарией (1:1).

    Австрия — Франция: коэффициенты букмекеров

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    Уже в дебюте встречи Австрия открыла счет после точного удара хавбека «Хоффенхайма» Кристофа Баумгартнера, но еще до перерыва пропустила ответный мяч. После перерыва австрийцы выпустили резервистов, которые не смогли принести победу.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Ранее Австрия выиграла дома у Сербии (2:1) и разгромила Турцию (6:1).

    Ориентировочный состав (4-2-3-1): Пенц — Пош, Линхарт, Траунер, Мвене — Лаймер, Зейвальд — Виммер, Забитцер, Баумгартнер — Грегорич. Традиционно при Рангнике Австрия играет с двумя опорниками и выдвинутым центрфорвардом, которого подпирают три активных атакующих полузащитника.

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    • Не сыграют: перед игрой с французами потерь нет.

    Состояние команды: при Ральфе Рангнике австрийцы заиграли в современный и атакующий футбол.

    В составе в основном игроки немецкой Бундеслиги, но никто из них звездой европейского уровня не считается. Самый же статусный Альфонсо Дэвис из мадридского «Реала» пропускает Евро-2024 из-за травмы.

    Франция

    Турнирное положение: дружина Дидье Дешама катком прокатилась по своим соперникам в группе В отбора на Евро-2024, заняв первое место с 22 очками.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Последние матчи: в заключительной игре перед началом главного турнира года сборная Франции сыграла дома вничью со сборной Канады (0:0).

    Тренерский штаб выставил смешанный состав, который играл слишком уж вальяжно и практически ничего не создал у ворот соперника. После перерыва появились главные звезды, но и они не смогли принести победу.

    До этого Франция обыграла Люксембург (3:0) и победила Чили (3:2).

    Ориентировочный состав (4-3-3): Меньян — Кунде, Юпамекано, Салиба, Т.Эрнандес — Канте, Рабьо, Гризманн — Дембеле, Жиру, Мбаппе. Почти всегда Дешам играет по схеме 4-3-3 с активными вингерами и крепким кулаком в центре поля.

    Не сыграют: все в строю и готовятся к игре.

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    Состояние команды: у Дидье Дешама на этом турнире практически два равноценных состава, немного только проседает центр обороны, где иногда возникают проблемы, в остальном это команда практически без слабых мест.

    Также у тренерского штаба имеется возможность варьировать состав и тактические схемы, так как собрано множество разноплановых и универсальных футболистов.

    Статистика для ставок

    • В 2022 году в Лиге Наций Франция победила Австрию дома 2:0

    • На выезде соперники тогда сыграли вничью со счетом 1:1

    • Австрия не знает поражений на протяжении семи матчей, Франция проиграла Германии 23 марта 2024 года, а затем в трех играх два раза выиграла и один раз сыграла вничью

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: на победу Австрии дают 6,10, а на Францию — 1,58, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,17, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,74.

    Прогноз: Франция подходит к турниру в качестве одного из главных фаворитов, у команды мощнейший выбор футболистов, опытный тренер и целая россыпь игроков мирового уровня на каждой позиции. У сборной Австрии и близко нет такого качества игроков. Вряд ли французы будут долго запрягать, а постараются с ходу создать себе задел в матче, а потом планомерно его развить.

    Ставка: победа Франции в первом тайме за 2,02.

    Прогноз: также можно рассмотреть более рисковый вариант, что Франция победит в каждом из таймов.

    Ставка: Франция выиграет первый и второй тайм за 3,70.

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    Австрия — Франция. 17 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Австрия и Франция. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Австрия — Франция с коэффициентом 2.02.
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