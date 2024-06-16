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    Болельщики Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024

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    В Германии произошла потасовка болельщиков сборных Англии и Сербии перед очной встречей на Евро-2024. Об этом сообщает The Guardian.

    Болельщики сборной Англии
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    Болельщики сборной Англии

    Стало известно, что фанаты сборной Англии спровоцировали драку в немецком городе Гельзенкирхен. Болельщики «трех львов» напали на бар, где отдыхали фанаты сборной Сербии и начали бросать различные предметы.

    Полицеские в количестве 200 человек прибыли на место уже после драки. Болельщики сборной Англии успели скрыться с места происшествия.

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    • Напомним, что матч группового этапа Евро-2024 между Сербией и Англией состоится сегодня, 16-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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