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    Короче, Евро. 15-16 июня

    Испанцы и итальянцы победили, а англичане только начнут гонку за трофеем. За чем следить и на что ставить на ЧЕ-2024 сегодня

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    сборная ИспанииКороче, Евро. 15-16 июня Ламин ЯмальДневник Евро-2024. Испания разгромила Хорватию, албанцы установили рекорд, Ямаль стал самым молодым игроком в истории Евро Александар МитровичЛучше, чем Роналду. Испортит ли Митрович старт сборной Англии на ЧЕ-2024?
  • 23:55
    • Италия победила Албанию с минимальным преимуществом
  • 22:27
    • Игрок сборной Албании Байрами забил самый быстрый гол в истории Евро
  • 20:56
    • Испания разбила Хорватию в матче Евро-2024
  • 19:10
    • Ямаль — самый молодой игрок в истории Евро
  • 17:55
    • Швейцария победила Венгрию
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    сборная Испании
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    сборная Испании
    Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 15-16 июня 2024 года

    15 июня

    Открывала программу сегодняшнего игрового дня битва Венгрии и Швейцарии. Швейцарцы, как и ожидалось, смотрелись лучше своего соперника и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперника усилиями Квадво Дуа и Мишеля Эбишера.

    Во второй половине встречи венгры забили и смогли вернуться в игру. Отличился Барнабаш Варга. Игра держала в напряжении до самой последней минуты, когда Бреел Эмболо смог поставить точку — 3:1.

    сборная Швейцарии
    globallookpress.com

    Победа Швейцарии, которую нельзя назвать уверенной. Венгрия неплохо себя показала и, возможно, сможет еще удивить на турнире, хотя выйти из группы ей будет крайне сложно. А вот швейцарцы сделали большой шаг для выхода в плей-офф.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В центральном матче игрового дня особой интриги не получилось. Испания достаточно уверенно переиграла Хорватию, отгрузив в ворота соперника три безответных мяча еще в первом тайме — 3:0.

    Сборная Испании
    globallookpress.com

    Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль смогли отметиться точными ударами, но особо отличился Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории Евро и самым молодым автором результативной передачи на чемпионатах Европы.

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    • Испания доказала, что является одним из фаворитов турнира, а вот Хорватия откровенно разочаровала. У хорватов были моменты и нереализованный пенальти, но в целом игра команды оставляла желать лучшего. Лука Модрич и компания могут даже не выйти из группы.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    А вот заключительная игра 15 июня ознаменовалась тем, что в ней был забит самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Постарались оборона итальянцев и футболист албанцев Надим Байрами. 25-летний албанец поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 22-й секунде и смог побить рекорд россиянина Дмитрия Кириченко.

    Однако это не помогло его команде зацепиться даже за ничью. Сборная Италии быстро перевернула игру и уже к 16-й минуте вела в счете. Забитыми мячами смогли отметиться Алессандро Бастони и Николо Барелла. В оставшиеся 74 минуты болельщики голов не увидели — 2:1.

    сборная Италии
    globallookpress.com

    Сборная Италии буднично и в своем стиле начала защиту титула. Минимальная победа приблизила подопечных Лучано Спаллетти к выходу из группы, однако точно им ничего не обеспечила.

    Албанская сборная неплохо себя показала, однако этого оказалось мало. Бороться за выход в плей-офф команде будет очень сложно.

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    • 16 июня

    В этот день мы увидим на Евро-2024 также три игры: Польша — Нидерланды, Словения — Дания и Сербия — Англия.

    16:00. Польша — Нидерланды

    Казалось бы, что это игра с явным фаворитом, но так ли это? Да, Нидерланды в последнее время забивают много и играют ярко, однако эта команда является нестабильной. Она может как обыграть топового соперника, так и потерять очки в матче с середняком.

    Польша же не считается грозной силой на этом турнире и от нее ничего не ждут. К тому же, травму получил Роберт Левандовский, который точно пропустит эту игру. В команде надеются, что он успеет восстановиться ко второму матчу группы.

    сборная Нидерландов
    globallookpress.com

    В любом случае, сойдутся неуступчивые команды и Нидерландам не должно быть легко в этой игре, а как оно будет на самом деле, увидим.

    Букмекеры отдают явное предпочтение Нидерландам — 1.55 против 6.95. Прогноз на матч от наших экспертов доступен тут.

    16:00. Польша — Нидерланды
    • Прямая трансляция: Okko, LiveCup
    • Комментатор: Николай Саприн
    • Место встречи: «Фолькпаркштадион», Гамбург

    19:00. Словения — Дания

    По вывеске этот матч является самым не топовым в этом игровом дне, однако по итогу может оказаться самым интересным, поскольку встречаются примерно равные команды. Безусловно, датчане считаются фаворитами, поскольку состав у них сильнее, да и участвуют они почти в каждом большом турнире.

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    Чего ждать от Словении? Пока сложно сказать. В товарищеских матчах она неплохо себя показала, даже обыграв Португалию, но это чемпионат Европы и это совсем другое дело. Тут у всех настрой только на победу, поскольку нет проходных матчей и нет права на ошибку.

    Коэффициент на победу Дании составляет 1.78, на Словению дают 5.10. Прогноз наших экспертов на матч — здесь.

    19:00. Словения — Дания
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Роман Трушечкин
    • Место встречи: «МХП», Штутгарт

    22:00. Сербия — Англия

    Центральный матч игрового дня нас ожидает на закуску. Россыпь звезд в английской команде против самобытных и неуступчивых сербов. Должно быть очень даже интересно.

    Безусловно, можно даже не сравнивая составы, сказать, что Англия сильнее, однако Сербия всегда бьется и дерется за результат. С этой командой легко не бывает никому (кроме России).

    сборная Англии
    globallookpress.com

    Этот матч даст ответы сразу на несколько вопросов. Например, готова ли Англия к борьбе за победу на турнире? Или готова ли Сербия к тому, чтобы выйти из группы и стать темной лошадкой Евро-2024? Все это мы узнаем уже по итогам матча.

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    • Наши эксперты в своем прогнозе склоняются к победе англичан, но случится ли она, это уже другой вопрос. Букмекеры считают Англию явным фаворитом и дают на ее победу всего 1.48, а на викторию Сербии — 7.45.

    22:00. Сербия — Англия
    • Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup
    • Комментатор: Александр Неценко
    • Место встречи: «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен

    Рекомендуем следить за появлением новых прогнозов на матчи Евро-2024. Весь список доступен здесь. Тут вы можете отслеживать календарь и результаты матчей, а также турнирное расположение команд по группам. Оставайтесь с LiveSport.Ru.

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