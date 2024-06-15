Короче, Евро. 15-16 июня

Каждый вечер в дни проведения Евро-2024 LiveSport.Ru выходит с дайджестом главных событий турнира. Весь чемпионат Европы за две минуты: календарь и таблицы, расписание и результаты матчей, трансляции и прогнозы 15-16 июня 2024 года

15 июня

Открывала программу сегодняшнего игрового дня битва Венгрии и Швейцарии. Швейцарцы, как и ожидалось, смотрелись лучше своего соперника и уже в первом тайме дважды поразили ворота соперника усилиями Квадво Дуа и Мишеля Эбишера.

Во второй половине встречи венгры забили и смогли вернуться в игру. Отличился Барнабаш Варга. Игра держала в напряжении до самой последней минуты, когда Бреел Эмболо смог поставить точку — 3:1.

сборная Швейцарии globallookpress.com

Победа Швейцарии, которую нельзя назвать уверенной. Венгрия неплохо себя показала и, возможно, сможет еще удивить на турнире, хотя выйти из группы ей будет крайне сложно. А вот швейцарцы сделали большой шаг для выхода в плей-офф.

Календарь и таблица Евро-2024

В центральном матче игрового дня особой интриги не получилось. Испания достаточно уверенно переиграла Хорватию, отгрузив в ворота соперника три безответных мяча еще в первом тайме — 3:0.

Сборная Испании globallookpress.com

Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль смогли отметиться точными ударами, но особо отличился Ламин Ямаль, который стал самым молодым игроком в истории Евро и самым молодым автором результативной передачи на чемпионатах Европы.

Испания доказала, что является одним из фаворитов турнира, а вот Хорватия откровенно разочаровала. У хорватов были моменты и нереализованный пенальти, но в целом игра команды оставляла желать лучшего. Лука Модрич и компания могут даже не выйти из группы.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

А вот заключительная игра 15 июня ознаменовалась тем, что в ней был забит самый быстрый мяч в истории чемпионатов Европы. Постарались оборона итальянцев и футболист албанцев Надим Байрами. 25-летний албанец поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 22-й секунде и смог побить рекорд россиянина Дмитрия Кириченко.

Однако это не помогло его команде зацепиться даже за ничью. Сборная Италии быстро перевернула игру и уже к 16-й минуте вела в счете. Забитыми мячами смогли отметиться Алессандро Бастони и Николо Барелла. В оставшиеся 74 минуты болельщики голов не увидели — 2:1.

сборная Италии globallookpress.com

Сборная Италии буднично и в своем стиле начала защиту титула. Минимальная победа приблизила подопечных Лучано Спаллетти к выходу из группы, однако точно им ничего не обеспечила.

Албанская сборная неплохо себя показала, однако этого оказалось мало. Бороться за выход в плей-офф команде будет очень сложно.

16 июня

В этот день мы увидим на Евро-2024 также три игры: Польша — Нидерланды, Словения — Дания и Сербия — Англия.

16:00. Польша — Нидерланды

Казалось бы, что это игра с явным фаворитом, но так ли это? Да, Нидерланды в последнее время забивают много и играют ярко, однако эта команда является нестабильной. Она может как обыграть топового соперника, так и потерять очки в матче с середняком.

Польша же не считается грозной силой на этом турнире и от нее ничего не ждут. К тому же, травму получил Роберт Левандовский, который точно пропустит эту игру. В команде надеются, что он успеет восстановиться ко второму матчу группы.

сборная Нидерландов globallookpress.com

В любом случае, сойдутся неуступчивые команды и Нидерландам не должно быть легко в этой игре, а как оно будет на самом деле, увидим.

Букмекеры отдают явное предпочтение Нидерландам — 1.55 против 6.95. Прогноз на матч от наших экспертов доступен тут.

16:00. Польша — Нидерланды Прямая трансляция: Okko, LiveCup

Комментатор: Николай Саприн

Место встречи: «Фолькпаркштадион», Гамбург

19:00. Словения — Дания

По вывеске этот матч является самым не топовым в этом игровом дне, однако по итогу может оказаться самым интересным, поскольку встречаются примерно равные команды. Безусловно, датчане считаются фаворитами, поскольку состав у них сильнее, да и участвуют они почти в каждом большом турнире.

Чего ждать от Словении? Пока сложно сказать. В товарищеских матчах она неплохо себя показала, даже обыграв Португалию, но это чемпионат Европы и это совсем другое дело. Тут у всех настрой только на победу, поскольку нет проходных матчей и нет права на ошибку.

Коэффициент на победу Дании составляет 1.78, на Словению дают 5.10. Прогноз наших экспертов на матч — здесь.

19:00. Словения — Дания Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Роман Трушечкин

Место встречи: «МХП», Штутгарт

22:00. Сербия — Англия

Центральный матч игрового дня нас ожидает на закуску. Россыпь звезд в английской команде против самобытных и неуступчивых сербов. Должно быть очень даже интересно.

Безусловно, можно даже не сравнивая составы, сказать, что Англия сильнее, однако Сербия всегда бьется и дерется за результат. С этой командой легко не бывает никому (кроме России).

сборная Англии globallookpress.com

Этот матч даст ответы сразу на несколько вопросов. Например, готова ли Англия к борьбе за победу на турнире? Или готова ли Сербия к тому, чтобы выйти из группы и стать темной лошадкой Евро-2024? Все это мы узнаем уже по итогам матча.

Наши эксперты в своем прогнозе склоняются к победе англичан, но случится ли она, это уже другой вопрос. Букмекеры считают Англию явным фаворитом и дают на ее победу всего 1.48, а на викторию Сербии — 7.45.

22:00. Сербия — Англия Прямая трансляция: Матч ТВ, LiveCup

Комментатор: Александр Неценко

Место встречи: «Фельтинс-Арена», Гельзенкирхен

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