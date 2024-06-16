16 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Словения и Дания. Начало игры — в 19:00 мск. Словения — Дания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Словения

Турнирное положение: Словения в отборочном цикле заняла второе место в группе. Команда набрала 22 из 30 очков.

Словенцам на Евро-2024 попалась сложная группа. Команде будет крайне сложно рассчитывать на выход в плей-офф. Словения также сразится с Англией и Сербией.

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Последние матчи: В 2024 году словенцы провели четыре товарищеских матча. Команда ни разу не проиграла.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Словенцы выиграли две встречи. Одна из побед была добыта над Португалией (2:0). Поединок прошел 26 марта.

Не сыграют: Словения может рассчитывать на всех футболистов, которые вызваны в сборную.

Ориентировочный состав: Ян Облак — Эрик Янжа, Яка Бийол, Давид Брекало, Жан Карничник — Тими Элшник, Адам Гнезда-Черин, Томи Хорват — Андраж Шпорар, Ян Млакар, Беньямин Шешко

Состояние команды: Сборная Словении сыграет на Евро второй раз в истории. Команда не попадала на чемпионаты Европы 24 года.

Словенцы являются главными аутсайдерами квартета. Вряд ли сборной удастся пробиться в плей-офф. Шансы очень низкие.

Дания

Турнирное положение: Датчане стартовали в квалификации Евро-2024 не лучшим образом. Но постепенно команда набрала ход и досрочно завоевала путевку в финальную стадию турнира.

Данию не стоит недооценивать. Напомним, на Евро-2020 команда дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила сборной Англии.

Последние матчи: Дания в этом году сыграла четыре матча. Команда смогла одержать три победы.

Ранее датчане в товарищеских встречах одолели Фареры (2:0), Швецию (2:1) и Норвегию (3:1).

Не сыграют: травмированные, среди футболистов, вызванных в сборную Дании, отсутствуют.

Календарь и таблица Евро-2024

Ориентировочный состав: Каспер Шмейхель — Андреас Кристенсен, Йоахим Андерсен, Янник Вестергор — Виктор Кристиансен, Мортен Хьюлманд, Йоаким Меле, Кристиан Эриксен, Пьер-Эмиль Хёйбьерг — Йонас Винд, Расмус Хёйлунд

Состояние команды: Датчане выиграли чемпионат Европы в 1992 году. А на Евро-2020 завоевали бронзовые медали. Сейчас команда находится в хорошей форме.

В предстоящем матче букмекеры считают Данию фаворитом. Датчане пересекались со Словенией в отборе на Евро-2024. В Любляне была ничья 1:1, а в Копенгагене Дания выиграла со счетом 2:1.

Стоит отметить, что сборная Дании ни разу не проигрывала Словении (5 побед и ничья).

Статистика для ставок

Сборная Словении проиграла только один из 12 последних матчей (8 побед, 3 ничьи)

Датчане уступили лишь в одной из 12 предыдущих встреч (9 побед, 2 ничьи).

Словения один раз играла на чемпионате Европы — на Евро-2000

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Дания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.60, а победа Словении — в 5.20.

ТБ 2,5 оценивается в 2.22, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.69.

Прогноз: Дания сильнее своего соперника. Команда начнет Евро-2024 с победы.

Ставка: победа Дании за 1.76.

Прогноз: еще один прогноз, что команды сыграют осторожно. Одна из сборных уйдет с поля без забитого гола.

Ставка: обе не забьют за 1.73.