Италия — Албания: счет матча 2:1 (2:1), обзор голов

В первом туре группы В чемпионата Европыодержала волевую победу над— 2:1.

Уже на первой минуты после неудачного выброса аута Федерико Димарко полузащитник албанцев Надим Байрами открыл счет в матче, пробив в ближний угол мимо Джанлуиджи Доннарума.

Итальянцы смогли отыграться уже на 11-й минуте после того, как Алессандро Бастони замкнул навес Лоренцо Пеллегрини.

А еще через пять минут отличным дальним ударом поразил ворота албанцев Николо Барелла.

Второй тайм получился более закрытым, итальянцы спокойно контролировали ход матча и в итоге взяли три очка.

Футбол. Евро-2024. Группа B Италия — Албания 2:1 Голы: 0:1 Недим Байрами (1'), 1:1 Алессандро Бастони (11'), 2:1 Николо Барелла (16') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Федерико Димарко (Маттео Дармиан, 83'), Жоржиньо, Николо Барелла (Майкл Фолоруншо, 90'), Давиде Фраттези, Лоренцо Пеллегрини (Бриан Кристанте, 77'), Федерико Кьеза (Андреа Камбьязо, 77'), Джанлука Скамакка (Матео Ретеги, 83') Албания: Томас Стракоша, Берат Джимсити, Арлинд Айети, Эльсеид Хюсай, Ясир Асани (Арбер Ходжа, 68'), Недим Байрами (Эрнест Мучи, 87'), Юльбер Рамадани, Кристьян Аслани, Марио Митай, Таульянт Сефери (Казим Лячи, 68'), Армандо Броя (Рею Манай, 77') Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини (22'), Риккардо Калафьори (51'), Армандо Броя (52'), Арбер Ходжа (74')

После первого тура в группе В лидирует Италия и Испания с 3 очками. Албания и Хорватия пока не имеют ни одного.

Во втором туре Италия сыграет с Испанией, а Албания с Хорватией. Обе встречи пройдут 20 июня.