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    Испания разбила Хорватию в матче Евро-2024

    Испания — Хорватия: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Евро-2024 Прогнозы на Евро-2024 Евро-2024 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Хорватии
    В матче первого тура группового этапа чемпионата Европы сборная Испании разгромила команду Хорватии со счетом 3:0.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Точными ударами в этой игре отметились Альваро Мората, Фабиан Руис и Дани Карвахаль. Все мячи были забиты в первом тайме.

    Отметим, что на 80-й минуте Хорватия не смогла реализовать пенальти. Унаи Симон парировал удар Бруно Петковича.

    Евро-2024. Группа А
    Испания — Хорватия — 3:0 (3:0)
    Голы: 1:0 — 29 Мората, 2:0 — 32 Фабиан Руис, 3:0 — 45+2 КарвахальИспания: Унаи Симон, Карвахаль, Начо, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри (Субименди, 86), Педри (Ольмо, 59), Уильямс (Мерино, 68), Ямаль (Ферран Торрес, 86), Мората (Ойарсабаль, 67)Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Пашалич, 65), Ковачич (Сучич, 65), Брозович, Маер, Крамарич (Петкович, 72), Будимир (Перишич, 56)Предупреждение: Родри (78)

    Испания набрала 3 очка и возглавила группу В. У Хорватии нет баллов и последняя строчка.

    Календарь и таблица Евро-2024

    В следующем туре Хорватия 20 июня сыграет против Испании, а Хорватия 19 числа сразится с Албанией.

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