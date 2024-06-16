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    Сможет ли Англия переиграть Сербию?

    Сербия — Англия. Прогноз и ставка (к. 2.05) на победителя в матче Евро-2024 16 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Сербия — Англия
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    Гарри Кейн (сборная Англии)
    16 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Сербия и Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Сербия — Англия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа C 16 Июня 2024 года

    Сербия

  • Белград
    •  Сербия 22:00 Англия

    Англия

  • Лондон
    •

    Сербия

    Турнирное положение: сербская национальная команда с небольшими трудностями, но преодолела квалификацию.

    Сербы смогли набрать 14 очков и восьми матчах и стали вторыми, пропустив вперед Венгрию, но обойдя Черногорию, Литву и Болгарию.

    Сербия — Англия: коэффициенты букмекеров

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    Главная команда Сербии смогла забить 15 мячей, а в свои пропустила только девять.

    Последние матчи: в рамках подготовки к Евро-2024 Сербия разгромила Швецию (3:0), но проиграла Австрии (1:2).

    В марте же сербская «националка» переиграла Кипр (1:0), но крупно уступила России (0:4).

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    В последнем официальном матче сборная Сербии сыграла вничью с Болгарией (2:2).

    Не сыграют: наставник команды Драган Стойкович сможет рассчитывать на всех футболистов, которые вызваны в сборную.

    Ориентировочные составы: Предраг Райкович — Неманья Стоич, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Иван Илич, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Влахович, Александар Митрович

    Состояние команды: многие считают, что Сербия может хорошо выступить на чемпионате Европы и является «темной лошадкой».

    Состав у сербов приличный, а вот игра и результаты пока что оставляют желать лучшего.

    На последнем чемпионате мира сербская сборная не смогла выйти из группы, набрав только одно в матчах с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

    Англия

    Турнирное положение: сборная Англии не испытала абсолютно никаких проблем в квалификации.

    Англичане смогли набрать 20 очков в восьми встречах и уверенно стали первыми, опередив Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту.

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    • В итоге английская «националка» забила 22 мяча, а в свои пропустила только четыре.

    Последние матчи: в товарищеских матчах перед Евро-2024 Англия разгромила Боснию и Герцеговину (3:0), но проиграла Исландии (0:1).

    В марте главная команда Англии также не смогла добыть ни одной победы, уступив Бразилии (0:1) и сыграв вничью с Бельгией (2:2).

    Календарь и таблица Евро-2024

    До этого подопечные Гарета Саутгейта сыграли вничью с Северной Македонией (1:1), но переиграли Мальту (2:0) и Италию (3:1).

    Не сыграют: травмированные, среди футболистов, вызванных в сборную Англии, отсутствуют.

    Ориентировочные составы: Джордан Пикфорд — Киран Триппьер, Марк Гехи, Джон Стоунз, Кайл Уолкер — Деклан Райс, Кобби Майну — Энтони Гордон, Фил Фоден, Кол Палмер — Харри Кейн

    Состояние команды: англичане являются одними из фаворитов предстоящего чемпионата Европы и на них многие ставят.

    В сборной Англии сейчас подобрался отличный коллектив и прекрасный состав, который может бороться за самые высокие места.

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    В товарищеских матча английская национальная команда была неубедительной, однако это не показатель и все покажут матчи Евро-2024.

    Статистика для ставок

    • Англия выиграла только 1 из последних 5 матчей

    • Сербия только 1 раз сыграла вничью из последних 10 матчей

    • Англия только 2 раза не смогла забить в последних 17 матчах

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа Сербии — в 7.60.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

    Прогноз: англичане, конечно, сильнее своего соперника и должны стартовать на Евро-2024 с победы.

    Ставка: победа Англии за 1.48.

    Прогноз: также спрогнозируем, что обе смогут забить, поскольку сербы практически всегда забивают.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

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    Сербия — Англия. 16 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Сербия и Англия. Начало игры — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Сербия — Англия с коэффициентом 1.48.
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