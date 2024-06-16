Сербия
Англия
Сербия
Турнирное положение: сербская национальная команда с небольшими трудностями, но преодолела квалификацию.
Сербы смогли набрать 14 очков и восьми матчах и стали вторыми, пропустив вперед Венгрию, но обойдя Черногорию, Литву и Болгарию.
Сербия — Англия: коэффициенты букмекеров
Главная команда Сербии смогла забить 15 мячей, а в свои пропустила только девять.
Последние матчи: в рамках подготовки к Евро-2024 Сербия разгромила Швецию (3:0), но проиграла Австрии (1:2).
В марте же сербская «националка» переиграла Кипр (1:0), но крупно уступила России (0:4).
Прогнозы и ставки на Евро-2024
В последнем официальном матче сборная Сербии сыграла вничью с Болгарией (2:2).
Не сыграют: наставник команды Драган Стойкович сможет рассчитывать на всех футболистов, которые вызваны в сборную.
Ориентировочные составы: Предраг Райкович — Неманья Стоич, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Иван Илич, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Влахович, Александар Митрович
Состояние команды: многие считают, что Сербия может хорошо выступить на чемпионате Европы и является «темной лошадкой».
Состав у сербов приличный, а вот игра и результаты пока что оставляют желать лучшего.
На последнем чемпионате мира сербская сборная не смогла выйти из группы, набрав только одно в матчах с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.
Англия
Турнирное положение: сборная Англии не испытала абсолютно никаких проблем в квалификации.
Англичане смогли набрать 20 очков в восьми встречах и уверенно стали первыми, опередив Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту.
В итоге английская «националка» забила 22 мяча, а в свои пропустила только четыре.
Последние матчи: в товарищеских матчах перед Евро-2024 Англия разгромила Боснию и Герцеговину (3:0), но проиграла Исландии (0:1).
В марте главная команда Англии также не смогла добыть ни одной победы, уступив Бразилии (0:1) и сыграв вничью с Бельгией (2:2).
До этого подопечные Гарета Саутгейта сыграли вничью с Северной Македонией (1:1), но переиграли Мальту (2:0) и Италию (3:1).
Не сыграют: травмированные, среди футболистов, вызванных в сборную Англии, отсутствуют.
Ориентировочные составы: Джордан Пикфорд — Киран Триппьер, Марк Гехи, Джон Стоунз, Кайл Уолкер — Деклан Райс, Кобби Майну — Энтони Гордон, Фил Фоден, Кол Палмер — Харри Кейн
Состояние команды: англичане являются одними из фаворитов предстоящего чемпионата Европы и на них многие ставят.
В сборной Англии сейчас подобрался отличный коллектив и прекрасный состав, который может бороться за самые высокие места.
В товарищеских матча английская национальная команда была неубедительной, однако это не показатель и все покажут матчи Евро-2024.
Статистика для ставок
- Англия выиграла только 1 из последних 5 матчей
- Сербия только 1 раз сыграла вничью из последних 10 матчей
- Англия только 2 раза не смогла забить в последних 17 матчах
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа Сербии — в 7.60.
ТБ 2,5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.
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Прогноз: англичане, конечно, сильнее своего соперника и должны стартовать на Евро-2024 с победы.
Ставка: победа Англии за 1.48.
Прогноз: также спрогнозируем, что обе смогут забить, поскольку сербы практически всегда забивают.
Ставка: обе забьют за 2.05.