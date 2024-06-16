16 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Сербия и Англия. Начало игры — в 22:00 мск. Сербия — Англия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Сербия

Турнирное положение: сербская национальная команда с небольшими трудностями, но преодолела квалификацию.

Сербы смогли набрать 14 очков и восьми матчах и стали вторыми, пропустив вперед Венгрию, но обойдя Черногорию, Литву и Болгарию.

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Главная команда Сербии смогла забить 15 мячей, а в свои пропустила только девять.

Последние матчи: в рамках подготовки к Евро-2024 Сербия разгромила Швецию (3:0), но проиграла Австрии (1:2).

В марте же сербская «националка» переиграла Кипр (1:0), но крупно уступила России (0:4).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

В последнем официальном матче сборная Сербии сыграла вничью с Болгарией (2:2).

Не сыграют: наставник команды Драган Стойкович сможет рассчитывать на всех футболистов, которые вызваны в сборную.

Ориентировочные составы: Предраг Райкович — Неманья Стоич, Никола Миленкович, Страхинья Павлович — Андрия Живкович, Иван Илич, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Филип Младенович — Душан Влахович, Александар Митрович

Состояние команды: многие считают, что Сербия может хорошо выступить на чемпионате Европы и является «темной лошадкой».

Состав у сербов приличный, а вот игра и результаты пока что оставляют желать лучшего.

На последнем чемпионате мира сербская сборная не смогла выйти из группы, набрав только одно в матчах с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

Англия

Турнирное положение: сборная Англии не испытала абсолютно никаких проблем в квалификации.

Англичане смогли набрать 20 очков в восьми встречах и уверенно стали первыми, опередив Италию, Украину, Северную Македонию и Мальту.

В итоге английская «националка» забила 22 мяча, а в свои пропустила только четыре.

Последние матчи: в товарищеских матчах перед Евро-2024 Англия разгромила Боснию и Герцеговину (3:0), но проиграла Исландии (0:1).

В марте главная команда Англии также не смогла добыть ни одной победы, уступив Бразилии (0:1) и сыграв вничью с Бельгией (2:2).

Календарь и таблица Евро-2024

До этого подопечные Гарета Саутгейта сыграли вничью с Северной Македонией (1:1), но переиграли Мальту (2:0) и Италию (3:1).

Не сыграют: травмированные, среди футболистов, вызванных в сборную Англии, отсутствуют.

Ориентировочные составы: Джордан Пикфорд — Киран Триппьер, Марк Гехи, Джон Стоунз, Кайл Уолкер — Деклан Райс, Кобби Майну — Энтони Гордон, Фил Фоден, Кол Палмер — Харри Кейн

Состояние команды: англичане являются одними из фаворитов предстоящего чемпионата Европы и на них многие ставят.

В сборной Англии сейчас подобрался отличный коллектив и прекрасный состав, который может бороться за самые высокие места.

В товарищеских матча английская национальная команда была неубедительной, однако это не показатель и все покажут матчи Евро-2024.

Статистика для ставок

Англия выиграла только 1 из последних 5 матчей

Сербия только 1 раз сыграла вничью из последних 10 матчей

Англия только 2 раза не смогла забить в последних 17 матчах

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.60, а победа Сербии — в 7.60.

ТБ 2,5 оценивается в 1.87, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.95.

Прогноз: англичане, конечно, сильнее своего соперника и должны стартовать на Евро-2024 с победы.

Ставка: победа Англии за 1.48.

Прогноз: также спрогнозируем, что обе смогут забить, поскольку сербы практически всегда забивают.

Ставка: обе забьют за 2.05.