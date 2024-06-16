16 июня в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграют Польша и Нидерланды. Начало игры — в 16:00 мск. Польша — Нидерланды: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Польша

Турнирное положение: главная команда Польши с огромным трудом вышла на чемпионат Европы.

Сначала поляки стали только третьими в своей группе, пропустив вперед Албанию и Чехию, но сумев обойти Молдову и Фарерские острова.

Польша — Нидерланды: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 6.704.201.57Бонус$9500

Затем польская национальная команда принимала участие в стыковых поединках, где смогла пройти Эстонию и Уэльса.

Последние матчи: в рамках подготовки к Евро-2024 польская «националка» переиграла Украина (3:1) и Турцию (2:1).

В марте у Польши были стыковые матчи с Эстонией (5:1) и Уэльсом (0:0, 5:4 по пенальти).

Прогнозы и ставки на Евро-2024

До этого подопечные Михала Пробежа одолели Латвию (2:0) в спарринге.

Не сыграют: «Бело-красные» не смогут рассчитывать в этой игре на своего капитана и лидера Роберта Левандовского. Также под вопросом выход на поле Кароля Свидерского.

Ориентировочный состав: Войцех Щенсны — Якуб Кивиор, Себастьян Валукевич, Ян Беднарек — Никола Залевски, Пётр Зелиньски, Бартош Слиш, Якуб Пиотровски, Пшемыслав Франковски — Кшиштоф Пёнтек, Адам Букса

Состояние команды: «белые орлы» в последнее время изрядно побеждают, однако их нельзя назвать фаворитами даже своей группы.

Выход в плей-офф для польской сборной будет уже прекрасным результатом.

Нидерланды

Турнирное положение: нидерландцы смогли достаточно уверенно пройти свою группу, но в итоге стали вторыми.

Главная команда Нидерландов смогла набрать 18 очков в восьми матчах и пропустила вперед только Францию, но обогнала Грецию, Ирландию и Гибралтар.

«Оранжевые» смогли 17 раз поразить ворота соперника и сем раз пропустили в свои.

Последние матчи: перед стартом Евро сборная Нидерландов смогла разгромить команды Канады (4:0) и Исландии (4:0).

В марте Нидерланды разгромили Шотландию (4:0), но проиграли Германии (1:2).

Календарь и таблица Евро-2024

В последней официальной игре подопечные Рональда Кумана разбили Гибралтар (6:0).

Не сыграют: все футболисты смогут выйти на поле.

Ориентировочный состав: Барт Вербрюгген — Натан Аке, Вирджил ван Дейк, Стефан де Врей — Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Йерди Схаутен, Дензел Дюмфрис — Хави Симонс, Коди Гакпо — Ваут Вегхорст

Состояние команды: сборная Нидерландов считается одним из теневых фаворитов Евро-2024.

Команду нельзя отнести к полноценным фаворитам, однако она может выстрелить и отлично показать себя. Из группы Нидерланды выходить просто обязаны, учитывая их состав.

Статистика для ставок

Польше не проигрывает на протяжении 8 матчей

Нидерланды выиграли 6 из 7 последних матчей

Польша забивает на протяжении 8 матчей, Нидерланды — 13

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На их победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 4.15, а победа Польши — в 6.60.

ТБ 2,5 оценивается в 2.02, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.80.

Прогноз: нидерландцам в этой игре точно просто не будет, но они должны побеждать, чтобы было легче в следующих матчах.

Ставка: победа Нидерландов за 1.58.

Прогноз: обе команды в последнее время всегда забивают, поэтому должны это сделать и в этот раз.

Ставка: обе забьют за 2.05.