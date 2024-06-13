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    Путь к Евро. Сербский ультрас, неуверенность Испании и судороги Франции

    Краткий обзор ежедневных событий в преддверии чемпионата Европы по футболу в Германии

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    Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании
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    Луис де ла Фуэнте — главный тренер сборной Испании
    До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось меньше суток. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

    Угроза срыва

    На Евро-2024 в Германии готовятся к неприятным ситуациям, власти страны хотят предотвратить возможные беспорядки. По данным издания BBC, матч группового этапа чемпионата Европы Сербия — Англия может быть сорван болельщиками одной из сборных.

    Правоохранительные органы Германии боятся сербский ультрас, который может попасть на стадион перед матчем с англичанами в количестве 500 человек.

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    • Интересно, что они могут находится внутри нескольких тысяч фанатов «трех львов» и спровоцировать конфликт. Власти Германии хотят избежать столкновения, приняв необходимые меры:

    • На стадионе, где будет проводиться матч Сербия — Англия, будет продаваться только слабоалкогольное пиво

    • Болельщиков 2-х стран будут держать в разных частях стадиона

    • Для обеспечения безопасности во время матча будут дежурить более 1000 полицейских

    Болельщики сборной Англии
    globallookpress.com

    Напомним, что 1-й матч группового этапа Евро-2024 между Сербией и Англией состоится 16-го июня в 22:00 мск. Прогноз на итоговые результаты группы С можно посмотреть по этой ссылке.

    Потери

    За день до начала Евро-2024 несколько сборных имеют проблемы с игроками. Национальные команды Испании и Нидерландов должны перед самым стартом перестроиться.

    Как сообщает издание Marca, защитник «красной фурии» Эмерик Ляпорт может пропустить 1-й матч группового этапа Евро-2024 против Хорватии. Дело в том, что футболист страдает от мышечного дискомфорта, который вынудил его провести специальную работу по восстановлению.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    К тому же, сборная Нидерландов лишилась своего основного полузащитника Тена Копмейнерса, который получил травму. Вместо него в национальную команду был вызван форвард «Болоньи» Джошуа Зиркзе, который провел отличный сезон в Серии А. Ранее пресс-служба сборной Нидерландов высказалась о потере Копмейнерса.

    «Полузащитник не сможет принять участие в турнире после того, как вчера получил травму во время разминки перед матчем с Исландией. Наши мысли с тобой, Тен», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

    Джошуа Зиркзе — игрок сборной Нидерландов
    globallookpress.com

    Сборная Нидерландов на групповом этапе Евро-2024 сыграет против Польши (16-го июня), Франции (21-го июня) и Австрии (25-го июня).

    Неуверенность «красной фурии»

    На каждом международном турнире сборная Испании всегда считается одним из фаворитов. У испанцев были и есть несколько игроков, которые могут решить исход матча и помочь команде, но есть одно но.

    В словах главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте не было никакой уверенности в том, что команда обязательно добьется успеха на Евро-2024. Наставник рассказал о том, как «красной фурии» будет тяжело на групповом этапе.

    Календарь и таблица Евро-2024

    «Мы уже встречались с Италией и Хорватией в Лиге наций. Это очень сильные сборные. Достаточно просто взглянуть на их достижения, историю или игроков, чтобы понять это.

    Но нельзя забывать про Албанию. У Албании очень хорошие игроки, эта команда заметно прибавила в последнее время. Я знаю албанцев по юношам до 19 лет и молодёжке. У нас всегда были тяжёлые матчи с ними», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

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    Может быть, полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо расскажет, что национальная команда обязательно выстрелит? Нет, игрок тоже не блещет уверенностью в силе своей команды.

    «Сильной стороной сборной Хорватии является опыт. За эту команду выступают такие игроки, как Модрич, Ковачич, Гвардиол. Невероятно укомплектованная команда. Мы должны быть сосредоточены, чтобы обыграть их», — приводит слова Ольмо AS.

    Даниэль Ольмо
    globallookpress.com

    Напомним, что на групповом этапе сборная Испании сыграет против Хорватии (15-го июня), Италии (20-го июня) и Албании (24-го июня).

    Судороги и головные боли

    За день до старта Евро-2024 пришла довольно неожиданная новость из сборной Франции. Несколько игроков команды столкнулись с проблемами со здоровьем после прилета в Германию на турнир.

    По данным RMC Sport, некоторые футболисты сборной Франции простудились. У игроков наблюдаются судороги и головные боли, но в национальной команде спешат успокоить ситуацию — ничего серьезного не произошло.

    Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции
    globallookpress.com

    Интересно, что в сборной не назвали имена футболистов, которые заработали простуду. Ранее сообщалось о том, что полузащитник Франции Орельен Тчуамени может не успеть восстановиться после травмы, которую игрок получил еще в «Реале».

    В 1-м матче группового этапа французы сыграют против Австрии 17-го июня в 22:00 мск. Помимо этого, Франция встретится с Нидерландами (21-го июня) и Польшей (25-го июня).

    Судейские назначения

    Пресс-служба УЕФА опубликовала судейские бригады, которые обслужат 3 матча группового этапа Евро-2024, которые пройдут 15-го июня.

    Венгрия — Швейцария: рефери — Славко Винчич, ассистенты рефери — Томаж Кланчник, Андраж Ковачич, четвёртый рефери — Раде Обренович, видеопомощник рефери — Нейц Кайтазович (все — Словения).

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    • Испания — Хорватия: рефери — Майкл Оливер, ассистенты рефери — Стюарт Бэрт, Дэниэл Кук, четвёртый рефери — Энтони Тейлор, видеопомощник рефери — Стюарт Эттуэлл (все — Англия).

    Италия — Албания: рефери — Феликс Цвайер, ассистенты рефери — Штефан Лупп, Марко Ахмюллер, четвёртый рефери — Даниэль Зиберт, видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (все — Германия).

    Славко Винчич обслужит матч Венгрия — Швейцария
    globallookpress.com

    Ранее сообщалось о том, что бригада французских арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном обслужит стартовый матч Евро-2024 между Германией и Шотландией 14-го июня.

    Орангутан-предсказатель

    Орангутан Вальтер в зоопарке Дортмунда сделал прогноз на матч открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Как сообщает Reuters, предсказатель спрогнозировал победу немецкой команды в предстоящем поединке.

    Сегодня, 13-го июня Вальтеру было предложение угадать исход матча, выбрав одну из ведер, где лежали шарфы национальных команд Германии и Шотландии. Орангутан подошел именно к немецкому ведру.

    Орангутан Вальтер спрогнозировал победу сборной Германии
    globallookpress.com

    «Вальтер остановился перед ведрами, взглянул на оба, а потом очень уверенно подошел к немецкому ведру, так что, должно быть, Германия обыграет Шотландию. Но потом он подошел к ведру Шотландии, поэтому, возможно, шотландцы тоже будут очень близки к победе», — сказал представитель зоопарка Марсель Ставинога.

    Напомним, что матч между сборными Германии и Шотландии состоится 14-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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