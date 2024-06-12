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    На пути к Евро. Странные правила УЕФА, смирение Мбаппе и снова травмы

    Краткий обзор ежедневных событий в преддверии чемпионата Европы по футболу в Германии

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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции
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    Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции
    До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось меньше 2-х дней. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

    Амбиции и смирение Мбаппе

    За пару дней до старта чемпионата Европы 2024-го года нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе дал несколько комментариев, в которых поделился ожиданиями от игры национальной команды.

    «У нас очень сильная команда, все это знают, мы не должны повторять это каждый раз. Мы приезжаем в Германию с большими амбициями, но также и с большим смирением.

    Мы проиграли последний финал чемпионата мира. Евро — очень сложный турнир, как с точки зрения тактики, так и с точки зрения интенсивности игры. Все команды знают друг друга практически наизусть. Это очень усложняет ситуацию. Мы уже испытали это в 2021 году», — приводит слова Мбаппе Footmercato.

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    • Помимо этого, Мбаппе успел поработать в роли репортера. Форвард взял короткое интервью у партнера по сборной Антуана Гризманна, который находился на массажном столе.

    «Можете ли вы объяснить нам, что вы здесь делаете?» — спросил Мбаппе у Гризманна.

    «Небольшой массаж, разогреваем седалищную кость», — ответил Гризманн.

    «С моей точки зрения это немного подозрительно», — сказал Мбаппе, рассмеявшись.

    Сборная Франции вылетела в Германию
    Пресс-служба сборной Франции

    Сегодня, 12-го июня сборная Франции в полном составе вылетела в Германию на чемпионат Европы 2024-го года. Национальная команда на групповом этапе сыграет против Австрии (17-го июня), Нидерландов (21-го июня) и Польши (25-го июня).

    Проблемы фаворитов

    Травмы преследуют большинство сборных перед Евро-2024. До этого капитан Чехии Михал Садилек получил глупое повреждение, упав с велосипеда, и пропустит предстоящий международный турнир. Вместо него был вызван в чешскую сборную полузащитник пражской «Славии» Петр Шевчик.

    Теперь проблемы имеются у сборных Англии, Франции и Германии. Защитник «трех львов» Джон Стоунз пропустил тренировку национальной команды из-за болезни. Пока неизвестно, сможет ли игрок обороны сыграть на Евро-2024.

    Джон Стоунз
    globallookpress.com

    Ранее еще один основной центральный защитник сборной Англии Гарри Магуайр также пропустит чемпионат Европы 2024-го года из-за повреждения.

    В сборной Франции обеспокоены физическим состоянием полузащитником национальной команды Орельеном Тчуамени. Игрок получил травму еще в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией», у полузащитника стрессовое повреждение левой стопы.

    К тому же, сборная Германии потеряла защитника Александара Павловича, который покинул расположение национальной команды из-за инфекции, полученной во время сбора на базе в городе Херцогенаурах.

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    • Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман намерен вызвать вместо Павловича игрока дортмундской «Боруссии» Эмре Джана. Сборная Германии в 1-м матче группового этапа сыграет против Шотландии в пятницу, 14-го июня.

    Немецкие сосиски

    Издание Mirror рассказало забавную историю о странных правилах принимающей страны Германии, в которых запрещаются проносить на стадионы различные фрукты во время матчей Евро-2024.

    В УЕФА сообщают о том, что любой болельщик, который попытается пронести на стадион яблоко или апельсин, рискует быть отстранен от посещения матчей. Вся конфискованная еда будет утилизироваться за пределами стадионов Германии.

    Болельщики сборной Германии.
    globallookpress.com

    Сообщается, что в Германии надеются значительно повысить продажи сосисок на стадионах во время проведения Евро-2024. В стране считают, что запрет фруктов может поспособствовать повышению продаж сосисок.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Интересно, что в руководстве УЕФА довольно странно интерпретируют новое правило, где написано о запрете «фруктов, такие как яблоки, бананы, апельсины и так далее». Неизвестно, почему решили не писать другие запрещенные предметы.

    Самый молодой игрок в истории Евро

    Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль примет участие на Евро-2024 в возрасте 16 лет. Игрок поделился ожиданиями от предстоящего турнира, заявив, что не обращает внимание на давление со стороны общественности.

    «Я очень счастлив. Это мечта — сыграть на своём первом чемпионате Европы. Я постараюсь сделать его самым особенным в своей жизни.

    Давит ли, что могу стать самым молодым игроком в истории Евро? Нет. В конце концов, я играю за "Барселону", а это одна из команд, где на тебя давят больше всего. Что тебе нужно делать, так это стараться получать удовольствие. В конце концов, это должно мотивировать меня и раскрывать лучшие качества», — приводит слова Ямала AS.

    Ламин Ямаль — полузащитник сборной Испании
    globallookpress.com

    Партнер 16-летнего полузащитника по национальной команде Альваро Мората высоко оценил игру Ямаля перед стартом чемпионата Европы 2024-го года.

    «Приятно, что он является частью сборной. Он предлагает нам что-то другое, новое. Если ему повезет и он не получит серьёзных травм, то станет одним из лучших в мире, потому что, несмотря на то, что ему всего 16 лет, он уже продвинулся на шаг дальше многих. Ламилу ещё только предстоит пройти через этап взросления, но уже сейчас складывается впечатление, что ему не 16, а 23-24 года», — приводит слова Мораты официальный сайт УЕФА.

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    За сборную Испании Ямаль успел провести 4 официальных матча в рамках квалификации на Евро-2024, в которых забил 2 гола.

    Оптимистичный Доннарумма

    Основной голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о предстоящем Евро-2024, надеясь повторить результат прошлого международного турнира в 2020-м году, где национальная команда одержала победу.

    «Во-первых, я рад быть здесь и представлять Италию. Мы, несомненно, готовы к этому большому событию, уникальному соревнованию. Мне в составе сборной Италии посчастливилось выиграть прошлый чемпионат Европы.

    Сейчас мы приехали в Германию, чтобы защитить свой титул. Мы сделаем всё возможное, чтобы выйти в финал», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2024

    Голкипер признает, что сборные Франции и Англии очень сильны. Несмотря на это, Доннарумма уверен, что итальянцы смогут дать бой фаворитам.

    «Некоторые команды, несомненно, очень сильны. Например, Франция и Англия. Но Италия тоже может сказать своё слово. Я думаю, что в таком соревновании нет фаворитов. Здесь есть за что бороться, поэтому мы отправляемся на Евро, чтобы показать себя и добраться до финала», — сказал Доннарумма.

    Джанлуиджи Доннарумма
    globallookpress.com

    Сборная Италии проведет 1-й матч группового этапа в субботу, 15-го июня против Албании. Помимо этого, национальная команда в рамках своей группы сыграет против Испании и Хорватии.

    Группа смерти

    Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился мыслями о групповом этапе Евро-2024, где национальной команде необходимо встретится с Хорватией, Испанией и Италией.

    «Это три матча по 90 минут в каждом, и за это время всё может случиться. Ты можешь изменить свою жизнь за это время, у тебя может действительно всё получиться. Люди говорят: "Мистер, успокойтесь, успокойтесь". Но я не могу. Моя работа — следить за тем, чтобы мы делали всё возможное, чтобы сделать что-то особенное.

    Потрясающий матч для начала и… пфффф… это будет тяжело», — приводит слова Силвиньо The Guardian.

    Силвиньо
    globallookpress.com

    Напомним, что в 1-м матче сборная Албании встретится с Италией в субботу, 15-го июня в 22:00 мск. Затем албанцы встретятся с Хорватией (19-го июня) и Испанией (24-го июня).

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