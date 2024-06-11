На пути к Евро. Мировой рекорд Роналду, очередная травма, амбиции Германии, фавориты Гвардиолы

До чемпионата Европы по футболу, стартующего в Германии 14 июня, осталось всего 3 дня. Изучаем, в каком состоянии команды подходят к континентальному турниру.

Товарищеские матчи

Сегодня свои товарищеские матчи провели только две сборные, которые примут участие в чемпионате Европы.

Сборная Украины на выезде разгромила команду Молдовы со счетом 4:0 и подходит к Евро-2024 в отличном состоянии. Украинских болельщиков точными ударами порадовали Роман Яремчук, Виктор Цыганков, Артём Довбик и Георгий Судаков.

Роман Яремчук globallookpress.com

В другой игре сборная Португалии добыла уверенную победу во встрече с Ирландией со счетом 3:0. У португальцев был полностью основной состав, который и показал свой класс.

Дублем отметился Криштиану Роналду, еще один гол в активе Жоау Феликса. Португалия является по-настоящему грозной силой и не зря считается одним из фаворитом всего турнира.

Мировой рекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду смог установить мировой рекорд по числу матчей на высшем уровне.

39-летний форвард «Аль-Насра» в 1226-й раз вышел на футбольное поле на высшем уровне. Сделал он это в товарищеском матче с Ирландией.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Нападающий превзошел рекорд бразильского вратаря Рожерио Сени, который остановился на 1225 матчах.

Роналду смог отметить это достижение дублем.

Фавориты Гвардиолы и Тедеско

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал общественности о том, кого он считает фаворитами предстоящего чемпионата Европы.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Германия и Испания. Англия? Они подбираются ближе к победе. Им пора уже сделать этот шаг. У них очень хорошее поколение в полузащите и атаке. Я живу в Великобритании, поэтому мне интересно, как выступит эта команда», — приводит слова Гвардиолы журналист Виктор Наварро в соцсетях.

Также фаворитов чемпионата назвал и главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско.

«Франция находится в отличном положении, но и Португалия тоже показала фантастический результат в квалификации. Испания, Англия и, конечно же, Германия на своём поле, вероятно, будут главными фаворитами».

Замена

Полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг пропустит Евро-2024

27-летний футболист не сможет выступить на турнире из-за повреждения голеностопа.

Френки де Йонг globallookpress.com

«Я очень разочарован тем, что не смогу сыграть на Евро. Мы очень много работали в последние несколько недель, но моему голеностопу нужно больше времени на восстановление. Выступать за сборную на крупном турнире, выходить на поле в нашей оранжевой форме, ощущать поддержку всей страны — это мечта. Но теперь я, как и все наши фанаты, буду болеть за команду со стороны. Вперед, парни!» — написал де Йонг на своей странице в социальной сети.

Вместо де Йонга в национальную команду страны вызван крайний защитник лондонского «Челси» Ян Матсен, выступавший за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Он уже присоединился к сборной Нидерландов для подготовки к Евро-2024.

Англия может остаться без тренера

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может покинуть свой пост по окончании турнира.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

«Если мы не выиграем, меня здесь, наверное, больше не будет. Возможно, это мой последний шанс. Мне кажется, половина тренеров сборных уходят после больших турниров — такова суть международного футбола.

Я знаю, что нельзя постоянно выходить на публику и говорить: "Пожалуйста, еще немного". В какой-то момент люди просто потеряют веру в вас», — приводит слова Саутгейта Bild.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Таким образом, если Англия останется без трофея, то рискует остаться и без тренера.

Германия хочет победить

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн назвал задачу команды на Евро-2024.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«У нас здоровые амбиции: мы хотим победить. То же самое относится и ко всем остальным турнирам. Делать громкие заявления о том, что мы собираемся выиграть чемпионат Европы, — не самый лучший вариант для нас.

Думаю, такая цель стоит перед каждой сборной, иначе зачем было так стараться и выходить на Евро. Конечно, мы тоже мечтаем о золоте. Это может случиться, если мы отдадим все, что у нас есть», — приводит слова Нагельсманна пресс-служба УЕФА.

Травмы

Что ни день — то травмы. Сегодня — не исключение.

Полузащитник сборной Нидерландов Тен Копмейнерс получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Исландией.

По этой причине хавбек вынужден пропустить предстоящий чемпионат Европы.

Тен Копмейнерс globallookpress.com

Также определилась степень серьезности повреждения форварда сборной Польши Роберта Левандовского.

«Роберт Левандовский получил разрыв двуглавой мышцы бедра, что исключает его появление в первом матче. Мы сделаем все возможное, чтобы Роберт смог сыграть во второй игре против сборной Австрии», — отметил главный врач национальной команды Яцек Ярошевский в комментарии пресс-служба главной команды страны.

Памяти Беккенбауэра

Официальный сайт УЕФА сообщил о том, что организаторы Евро-2024 в Германии почтят память легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра. Это случится на церемонии открытия турнира, которая состоится перед матчем хозяев и сборной Шотландии в Мюнхене.

Юрген Клинсманн, Бернард Диц и вдова Беккенбауэра Хайди перед стартовым свистком вынесут кубок чемпионов Европы.

Слова Роналду

Лидер и главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду высказался в преддверии старта шестого для себя чемпионата Европы.

«Горжусь, что стану первым, кто сыграет на шести чемпионатах Европы. Я высоко оцениваю это достижение, поскольку оно показывает, как долго я играю. Однако это лишь одна глава среди всех моих достижений в футболе. Я рад, что я здесь и могу помочь сборной в достижении своих целей. Это большая привилегия. Конечно, мы постараемся пройти как можно дальше и победить, ведь это наша главная цель.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Я твёрдо верю, что эта команда принесёт много радости португальским болельщикам, начиная с этого Евро. И всё же я считаю, что лучшее поколение игроков — это то поколение, которое выигрывает трофеи. Я надеюсь, что эта сборная победит, потому что у нас невероятно талантливая команда.

Как мы знаем, одного таланта мало для победы. Чтобы выиграть такой крупный турнир, требуется многое. У нас есть всё необходимое, но мы будем двигаться к своей цели шаг за шагом, игра за игрой, не переставая верить в успех. Победа в 2016 году стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твёрдо стоим на земле, но думаем о высоком, зная, что можем выиграть Евро», — приводит слова Роналду пресс-служба УЕФА.

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